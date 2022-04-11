İlk 20 dakika geride kaldığında iki takım da starları İrfan Can ve Kerem'i oyuna sokamamış, Galatasaray'ın geriden ısrarla topla çıkan sakar savunması Fenerbahçe'nin yoğun presiyle "Hata geldi, gelecek" dedirtiyordu. İsmail Kartal'ın takımı, top ayağındayken tempoyu yükseltmediğinden Galatasaray'ın alan savunması çok da zorlanmazken bitiremedikleri ataklarda sarı-kırmızılı takımın bildik vasatlıkta orta sahası oyunu rakip sahaya taşıyamıyordu. Osayi'yi arkaya kaçırdıklarında artık çok geçti, ceza sahası içinde gol vuruşu öncesinde foto muhabirlerine poz veren Zajc bu sezon 5. kez bir maçta açılış golünü atarken toplamda 8 gole ulaştı. Sadece onun attıkları bile Galatasaray orta sahasının tamamından daha fazlaysa, elinizde Crespo gibi bir kesici ve Mert Hakan gibi didinen bir oyuncunuz varsa Torrent'in takımını yıkarsınız..

Berkan'ın iki topuna hamle yapamayan Gomis'in tek olumlu hareketi Serdar'a attığı çalımken, Kerem de bir hafta idmansızlığın ardından karşısında tekleyen Osayi'yi 3 kez ekarte etmesine rağmen son pas/vuruşta etkisiz kaldı.

İkinci yarıda Galatasaray'ın yedek kulübesinden gelecek inandırıcı bir hamle yoktu. Fenerbahçe'nin oyunun momentumunu ezeli rakibine kaptırdığı dakikalarda İrfan'ın kendine has ortasından gelen golle farkı ikiye çıkarması Galatasaray'ın fişini çekti.

Son 1.5 ayda iyi futbol oynayan, orta sahası daha iyi, taraftarı arkasında, 3 puan alırsa ikincilik koltuğuna oturacak olan Fenerbahçe favoriydi ve rahat kazandı. Tebrikler İsmail Kartal...