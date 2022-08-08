Galatasaray Torreira ve Mertens'i İstanbul'a getirirken taraftarın gündeminde elbette bu ikili vardı. Ama Antalya'daki Okan Buruk ve öğrencilerini çok zorlu bir rakip bekliyordu. Ağustosta Antalya'da oynamak, ocakşubat ayında Erzurum'da oynamak gibi zorlu. Dün aşırı nem yüzünden sahadaki 22 futbolcu içinde eleştiriler büyük harflerle yazılamaz. A takımla idman yapmayan Sacha Boey, bütün maç boyunca Antalyaspor'un en büyük talihiydi. Bir savunma oyuncusu ne kadar kötü oynayabilirse o kadar kötü oynadı. Devre biterken önce Muslera'nın karşı karşıya çıkardığı top ve ardından kurtardığı penaltı Nuri Şahin'in takımı için kader anlarıydı. Kanatlardaki silahlardan Yunus daha basit oynamayı tercih etmeli. Elbette 6 numaraya Torreira oturduktan sonra Berkan'ın çapı küçük oyunculuğuna da veda edecek Galatasaray. Antalyaspor'un bu kadrosu bu sezon da ligde büyük iş yapar. Ancak saha zeminine bölgedeki 5 yıldızlı oteller kadar iyi bakmayı öğrenmeliler. Hayalet Boey sayesinde 10 kişi mücadele eden Galatasaray'ın yeni transferlerle beraber başka bir takım olacağı gerçeği var. Oyunun hakkı beraberlik gibi duruyordu ama Galatasaray'a 3 puanı getiren gole Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler damga vurdu. Kenardan gelen Emre Kılınç'ın kilit pası Midtsjö'nün asisti ve Gomis'in son vuruşu... Galatasaray çok zorlu deplasmandan çıkarken kaptanı Muslera'nın da kendisini tartışanlara bir selamı vardır elbet.