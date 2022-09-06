Dört maçta iki gol atmış G.Saray'ın ikinci iç saha maçında tribünlerde de oluşan endişeyi bir an önce dağıtabilmek için erken atacağı bir gole ihtiyacı vardı. Okan Buruk pozisyonları kaçıran değil pozisyona sokulmayan Seferovic'i kulübede bırakıp, Gomis ile başlarken Kerem'in sahadaki krizi ilk 5 dakikada tribünlere yansıyordu. En iyi yaptığı şeyi bile yapmaktan uzak, sahada kendini ispat etmeye çalışan oyuncu oysa ki geçen sezon G.Saray'ı sırtında taşımıştı. Mertens iyi yönetiyordu takımı, Oliveira etkili, Torreira arkayı rahatlıkla toparlayan adamdı. Gaziantep'in golü bütün hesapları bozdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, yeteneksiz, hatalı bir kararı sonrası sahada dağılan bir hakem. Maçı çığırından çıkardı. Mertens'in büyük ustalıkla kazandırdığı penaltı, Gomis'in kaçırışı, Okan Buruk'un bence geç kalan müdahaleleri ve 44 bin G.Saray taraftarının tezahüratları ile ayakta kalan 10 adam. Seferovic'in içinde olduğu pozisyonda daha 5. dakikada vakit geçiren Günay, kalesinde topu gördüğünde NEF Stadı'nda ufak çaplı bir deprem yaşanmış olabilir. Maçları böyle kazanmak takım ruhunu da taraftarı da fişekler. G.Saray dün bunu yaptı... Sacha Boey ise dünkü maçın yıldızıydı.