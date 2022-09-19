Avrupa sınavından 72 saat sonra rotasyon kağıt üzerinde iyi bir fikir olarak görünebilir ama hayatın pratiğinde şu gerçekler vardı: Trabzonspor 6 maçta 8 puan kayıp yapmıştı, rakip dişli Gaziantep idi ve doğrusu ideal 11'e alternatif olacak olan oyuncularla da bu maçı alırız performansı geride kalan maçlarda yoktu. Geçiş hücumlarından fazla gol yediklerinden şikâyetçi olan Avcı'nın takımı 10 dakikada iki golü yerleşik savunmada yedi. Maxim'e çok kolay vurdurttular ve ikiye birde Markovic arkaya sarktığında ilk goldeki gibi Bartra izleyiciydi. Sağda başlayan Trezeguet, sola geçtikten iki dakika sonra Bakasetas bağlantısıyla golü buldu. Ev sahibi kanat beklerinden kaliteli orta alamadığından ve Umut iki stoper arasında kaybolduğundan 4 oyuncunun kısa üçgenlerine kaldı oyun. Djaniny bu pas oyununa uygun adam değildi, sırıttı ve sakatlıkla kenara geldiğinde yerini Bardhi'ye bıraktı. Hamsik'in dağıttığı toplarda final paslarındaki hatalar beraberliği getirecek pozisyonları oluşmadan yok ederken penaltı ile Trabzonspor tempolu 45'in ardından hiç yoktan iyidir skoru 2-2 ile gitti soyunma odasına.. 2. yarıda Kızılyıldız maçının yorgunluğu oyunu etkileyecekti. Gaziantep'te ön tarafta Maxim'in kalitesine ayak uydurabilen kimse olmayınca, Trabzon'un da temposu düşünce gözler kulübeye çevrildi. Abdülkadir, Gbamin ve Gomez hareket getirdi mi? Evet. G.Saray maçında da kramplardan kramp beğenen ve yerden kalkmayan Bulut'un takımı yine 90+'da yıkıldı, bundan ders çıkarsalar iyi olur. Yapay zekaya Mete Kalkavan için "hakem" demişseniz, yapay zeka ne yapsın...