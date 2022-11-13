Ligde 12 haftada üçü geçen hafta olmak üzere sadece 8 gol yiyen Başakşehir deplasmanına "çok kaçıran" takım unvanıyla geliyorsanız beraberinizde bir başka futbol gerçeğini de getirmişsinizdir: "Bu G.Saray bir gün fena patlayacak ve kaçanlardan daha kolaylarıyla rakibi hezimete uğratacak." Bunun Belözoğlu'nun takımına karşı olmasını beklemek fazla naiflik ve kötü analiz gerektirirdi ama futbol böyle… Derbiyi kazanıp sırtındaki yükü atan ve G.Saray teknik direktörü olmanın iç hesaplaşmasını yapan Buruk, dersini iyi çalışmıştı. Rakipte Mahmut ve Biglia sakatlıktan dönüyor ve ligin en fazla topa sahip olan takımı, Avrupa mesaisi sonrasında temposunda sorun yaşıyordu. Doğru teşhis doğru tedaviyi getirir. Belözoğlu, dönenlerin tecrübesine güvendi ama dün iki kanadı G.Saray tarafından imha edildi. Kayıp göbeğiyle kariyerinin en ağır mağlubiyetini aldı. Abdülkerim, oyuna sonradan giren Kazımcan, ikinci golde presiyle penaltıyı getiren Torreira, maestro kıvamında oynayan Oliveira, biraz güçsüz görünse de penaltıyı getiren asisti yapan Mertens, sağ kanatta ilk yarıda savunmayı sağlam yapıp 2. yarıda zincirlerini koparan Rashica, santrfor nasıl oynamalı dersini derbiden sonra bir kez daha veren ve asistiyle Guti'ye selam yollayan İcardi ve oyun disiplininin kopmadığı zaman ne kadar önemli olduğunu hatırlayan Kerem… Kusursuz, sürklase eden bir futbol… Kayseri deplasmanında "o futbolu" oynayan G.Saray, dün "bu futbolu" oynayarak puan farkını ikiye indirdiği yarışta taraftarlarına Dünya Kupası arasına giderken sağlam senaryolu bir dizinin muhteşem sezon finalini yaşattı adeta… Kim ikinci sezonu merak etmez ki!