Kazanılan Fenerbahçe maçından ceza alan taraftarların boş bırakmak zorunda kaldığı koltuklar, farklı kaybedilen Karagümrük maçının ağızlarda bıraktığı acı tat, zirvenin uzağında kalmanın hayal kırıklığı, Edin Visca'nın bir kez daha uzun süreli sakatlık yaşamış olması… Yıl yeni de dertler eskiydi Trabzonspor adına. Rakip Giresunspor'un bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanlarından 3 puanla döndüğü bilgisini, Avcı'nın takımının dertleriyle birleştirdiğinizde iki Karadeniz ekibinin mücadelesinde ev sahibine lazım olan erken bir goldü. Hamsik yine kulübede, Bardhi, Bakasetas ile iki 8 ve Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Abdülkadir Ömür. İlk yarım saat bize şunu gösterdi: beklerinden yeterli hücum desteği alamayan Trabzonspor'un kanat oyuncuları çizgide kaldığı sürece oyun kaosa girecekti. Öyle de oldu. Sıkışan oyuncuların ilacı korner, serbest vuruşlardır. Böyle de oldu. Bakasetas'ın kornerinde Onurcan hatalı çıkıp, Bajic de sırtıyla topu filelere yolladığında Abdullah Avcı derin bir nefes aldı.

Trabzonspor'da oyun yükü hep aynı adamların üzerinde. Defansta Hugo, orta sahada Siopis önünde Bakasetas ve en uçta Maxi Gomez. Bu omurganın kalitesinin Giresunspor'a kağıt üzerinde fazla geleceği belliydi. Hakan Keleş'in takımı maçı tek isabetli hücumla bitirdi. Bakasetas'ın kaliteli kornerlerinden gelen ikinci gol ve oyuna girip tabelayı belirleyen Doğucan'ın golü. Derbi öncesi Trabzonspor'un kazanması gerekiyordu. Liderle puan farkı 7... Sırada Alanya deplasmanı ve Başakşehir maçı var. Kolay maçlar değil bunlar. Trabzonspor bu iki maçı kazanamazsa Fenerbahçe galibiyeti sonrası Karagümrük yenilgisinde olduğu gibi bir çuval inciri mahveder.