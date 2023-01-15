Yönetiminin teknik direktörü için güven açıklaması yapacak kadar zordasın. Santra noktasına yürürken son şampiyonsun ama liderin 13 puan gerisindesin ve Alanya'da yenilen 5 golün ardından karşında sert bir rakip var: Başakşehir.. Tutunacağın dal nedir? Taraftarın tribünü doldurmuş ve onların önünde maç kaybetmemişsin, Abdullah Avcı da Hugo'nun yokluğunda doğru defans göbeğini kurmuş, verimsiz Larsen yerine Peres'i takıma monte etmiş ve Djaniny sağ kanatta başlamış…

İştahlı oyun, önde baskı ve tribün desteğiyle travmayı atlamış bir görüntüdeydi Trabzonspor ilk yarıda. İlk golü bulmak da mühimdi. Dün kalecilerin hata günüydü. Alperen ve Mert'ten sonra Volkan da bireysel hata zincirine eklendi.

İlk yarı 7 hücum geliştiren Avcı'nın takımının, ikinci yarıda skoru korumak için çekileceği belliydi. Başakşehir çok pasın büyük bir kısmını ziyan eden bir takım, oyunu dikine oynamadığınız hızlı oyuncunuz olmadığı sürece tek opsiyonlu bir taktiğiniz olur. Avcı oyunu sahasında kabul etti, Belözoğlu'nun takımı yüzde 67 topa sahip oldu ama ikinci 45'te 12 hücumda sadece 2 topu çerçeveye isabet ettirebildiler.

Trabzonspor adına 'tamam ya da devam' maçıydı. İkinci yarıdaki oyunla hayal kurdurtmak mümkün değil ama önlerindeki fikstürden 4 maçlık bir galibiyet serisi çıkartabilirler. Belözoğlu gergin ve bu da oyunu okumasına engel oluyor, dün 83. dakikaya kadar değişiklik yapmadıysa ya kulübeye güvenmiyor ya da unutuyor.