Ada'da maç sabahı favori Manchester United'dı. İlk yarıda pozisyonları bulan ve kazanacak gibi görüntü çizen ManU, Kadıköy'de 6-0 kaybeden G.Saray'ı hatırlattı. Kırmızı Şeytanlar, 1934'ten bu yana İngiliz futbol tarihinin en ağır yenilgisini aldı. File bekçileri David de Gea, kalesine gelen 8 isabetli şutun 7s'inde gol yedi

Londra derbilerini ve Manchester ile Liverpool şehirlerinin takımları arasındaki rekabeti bir tarafa bırakın, Premier Lig'in en büyük maçı, Liverpool- Manchester United'dır. Sezona 2 yenilgi ile başlayan Ronaldolu M.United, Liverpool'u sahasında 2-1 yenip, uçurumun kenarından dönmüştü. O günden bu yana köprünün altından çok sular aktı. Ronaldo ayrıldı, tartışılan teknik adam Ten Hag koltuğuna sıkı sıkı sarıldı ve raya giren United, Arsenal ve M.City'nin şampiyonluk yarışı verdiği ligde 3.'lük koltuğuna çökerken, bir taraftan da Barcelona'yı Avrupa Ligi'nde saf dışı etti.







'KLOPP DEVRİ BİTİYOR' SEZONU

Liverpool için bu yıl 'Klopp devri bitiyor' sezonuydu. Takım, 7 yenilgi almış, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında sahasında hezimete uğramış (2-5) ve gelecek sezon Devler Ligi'ne uzaktan bakacak fotoğraf veriyordu. Ada'da maç sabahı favori elbette ManU idi.







LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Mohamed Salah, 129 golle Robbie Fowler'ı sollayarak Liverpool tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.







WEGHORST FARKI SAHA İÇİNDE İZLEDİ

İlk yarıda Liverpool öne geçene kadar pozisyonları bulan United, Kadıköy'de 6-0 kaybeden G.Saray'ı hatırlattı. O derbide de Aslan, ilk yarıda fırsatları harcamış ve F.Bahçe, tarihi farka koşmuştu. Liverpool, 2. yarı United ağlarına 6 gol bırakırken, bu sezon attığı toplam golün 3'te 1'ini, 9-0 kazandığı Bournemouth ve bu maçta atmış oldu. M.United, Aralık 1934'ten bu yana İngiliz tarihinin en ağır yenilgisini alırken, teknik direktörü Ten Hag hezimete basit bir yorum getirdi: "Bu, Manchester United değil." Beşiktaş'tan United'a giden Weghorst, hezimeti saha içinde izleyen isimlerden biriydi...







UNUTULMAZ

Mirror; 7 (Seven) ve Cennet'ten (Heaven) esinlenerek 'Seven-Hell' (Cennet-Cehennem) başlığını kullandı. Diğer sayfasında Unforgettable (Unutulmaz) manşetini attı. İspanyol AS 'Anfield'da Tarihi 7-0' başlığı ile 91 yıl sonra gelen hezimete dikkat çekti.