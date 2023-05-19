Puan kaybı yaparsa Galatasaray'ın Sivas maçını kazanıp şampiyonluğunu ilan etme ihtimali Fenerbahçe'ye taraftarı önünde hızlı bir başlangıç gerektiriyordu, öyle de oldu. Trabzonspor'un dörtlü defans oynayacakmış görünen ancak hocası Bjelica'nın garip tercihleriyle 3-5-2 dizilen kadrosunda sağ bek Larsen ortanın solunda, sol bek Eren, sol stoper, sağ kanatın savunması da Visca'ya emanet edilmişti. Bu garipliğe ev sahibi erken kesti cezayı, Arda'nın hatlar arasına topu yuvarlaması yetti de arttı bile. İlk yarının kalanında Fenerbahçe set hücumda yine zorlanırken topu merkezden oynamaktan imtina edip sürekli oyuna genişlik kazandırdıklarında Rossi verimsiz diğer kanatta ise Arda, Ferdi'ye yakın oynayınca oyunları kısa paslara kalmıştı. İlk yarıya isabetsiz ama tehlikeli iki atakla tamamlayan Trabzonspor 46'da dörtlüye dönüp sakatlıktan dönmüş ve yokları oynayan Abdülkadir ile Visca'yı oyundan alıp Trezeguet ve Maxi'yi sahaya sürünce maça ortak olabilirdi ama Bjelica'nın verdiği mesaj kısa ve netti: "Bu kafayla ben gelecek sezon Trabzonspor'un başında olamam."

Zajc, bir saat boyunca yapmadığını yaptığında merkezi boş Trabzonspor iki topta kalesinde golü gördü. 62'de Bjelica 4 oyuncu değiştirdiğinde atı alan Üsküdar'ı geçmiş hemen ardından Valencia imza vuruşlarından birine imza atıp skoru üçe taşımıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın hesaplarını Ankaragücü deplasmanına taşıdı. Son şampiyon Trabzonspor'u ise 5-6 ayda bu hale getirenler ise zoru başardılar!