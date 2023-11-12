Bayern Münih maçındaki yüksek eforun ardından Hatay deplasmanında G.Saray'ın rakibinin tarifi neydi? Son 3 maçını kaybetmiş Hatay mı yoksa Adana Demirspor, Trabzonspor ve Konyaspor'a sahasında üçer gol atmış Volkan Demirel takımı mı? Galatasaray'ın ligdeki "sağlam" savunması bu istatistiğe duvar olacak rakamlara sahipti ama Okan Buruk'un kadro tercihleri ve oyun planından daha çok sol bekinin yetersizliği ligde ilk mağlubiyeti geçen sezon Kayseri'deki kötü oyunun benzeri bir performansla getirdi. Sarı-kırmızılı takımda Kazımcan'ın sol bekteki serüveni Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanının ilk sayfasında öleceği bilinen Santiago Nasar gibi. Ürkek, defansı zayıf, hücumu inandırıcı değil, hızlı hiç değil. İlk yarılarda hiç gol yemeyen G.Saray'ın Hatay golü bulduğunda başına çorap örüleceği belliydi. Sosyal medyasında "çok çalışıyor" fotoğrafları var ama hatlar arasında gizlenen Sergio yine sahada yok, Kerem mevkisiyle kavga ederken, Zaha yine takım oyunundan uzak. Bir takımın omurgası çökerse belini doğrultamaz. Erce'nin hediyesi gol, ardından İcardi'nin kaçırdığı… 2. yarıda Kazımcan sakatlanmasa belki de yine gecikecek ve hatta gecikmiş değişiklikler ve kenardan gelenlerin başı kesilmiş tavuk gibi koşturdukları panik futbolu… Bir de Ziyech neden çıktı sorusu… 3-8 ve 10 numaralarından verim alamaz, iğneyle oynayan santrforun ağırlaşırsa bir bedel ödersin. İstatistik tablosunda 18 hücum yazıyor, rakibin üç katı.. Lakin 32 ortanın getirdiği kaosla gol yollarından uzak ve kaybetmeyi hak eden bir G.Saray… Teneffüs zili tam zamanında çaldı Okan Buruk ve öğrencileri için…