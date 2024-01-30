4 gün önce İstanbulspor maçının ardından son satırlarım buydu: "Bu 90 dakika, G.Saray yönetiminin sol bek, orta saha ve Boey gidecekse acil sağ bek transferi yapması gerektiğinin fotoğrafıdır. Bu çerçevelenip duvara asılacak değil, transferlerle yakılacak bir fotoğraf." Boey, Angelino gitti, 2 günde transfer mi yetişir diyebilirsiniz ama İspanyol sol bekin gideceği iki ay önce belliyd i ve G.Saray zaten sezona yedek sağ beksiz başlamıştı. Böyle olunca oyun Okan Buruk'un aklına ve manevralarına kalıyor işte. Trabzon'da sağ açıkta iyi olan Barış'ı yine orada kullanıp, Berkan'a sol bekte görev vermek bir tercih kadar zorunluluktu. İstanbulspor gibi yine karşısında 5-4-1 bulan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda 13 hücumda iki isabet sağlarken, iki topu da direkten dönüp Gaziantep de golü bulunca 4 gün öncenin bir 'deja vu'su yaşandı. Buruk, o gün de dün de taşlarla iyi oynadı ikinci 45'e girerken. Zaha oyuna hareket getirdi, 4 gün önce Kaan'ın yaptığı gibi altıpasta kafayı vurduran, 3 kritik top kaybıyla rakibe geçiş hücumları veren Demirbay kenara geldi. Sumudica'nın çektiği otobüsü ve Furkan'ın müthiş mücadelesini aşmak için her şeyi denediler. 20 hücumla rakip defansı dövdüler ve 65 kez ceza sahasında buluşan takım, Zaha'nın güzel plasesiyle beraberliği buldu. Buruk, sonda bütün tuşlara bastı. Torreira'nın stoper bitirdiği bir maçta galibiyet sayısının Barış'ın volesiyle ve evet sol ayağıyla gelmesine kim neden şaşırsın ki! Boey'in rekor satışıyla alkışlanan yönetimin şu duvara asılı fotoğrafı indirip yakması için 4 günü var. Satmasını bilip, almayı unutacak halleri yok…