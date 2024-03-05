Geçen sezon son şampiyon ünvanıyla Alanya'ya gelen Trabzonspor, topa %68 sahip olduğu maçtan 5-0'lık hezimetle ayrılmış, iki hafta önce de Karagümrük'ten 4 yemiş takımda Abdullah Avcı'nın sempatik kasketini eleştiriler karşısında kaskla değiştirdiği günler başlamıştı. İki takım da teknik adam değiştirdi ve o hezimetin rövanşını bordo-mavili ekip, 5 gol atıp aldı. Dün sırtlarını dayadıkları istatistikler umut veriyordu. Takım, Beşiktaş yenilgisi sonrasında kalesinde gol görmemiş ve rakipleri de son 7 maçında 6 berabe-r lik bir mağlubiyet alırken defansı soru işaretiydi. Gün olur bütün istatistikleri çöpe atacağın anlar yaşanır… Avcı'nın takımı, son maçlarında olduğu gibi yine etkili girdi maça. 45 dakikada 13 hücum geliştirdiler, Onuachu sahada olsa fark yaratırdı ama Fer'li ev sahibinin orta sahası sert geldi Trabzon'a. Meunier hücumu severken arkasında bıraktığı boşluklar, sezon sonunda transfer gözdesi olacak Oğuz'un etkili futbolu… Uğurcan ve Denswil küs olsalar bu kadar olur… Sıfır iletişimle yedirdikleri ikinci gol, geri dönüşü mucizelere bıraktı. Kısıtlı kadro , gidenlerin yerine stratejik olarak doğruyu yapıp yaz dönemine bırakılan yeni transferler. Tabelası farklı ama geçen sezonki senaryodan farklı bir film izlemedik Alanya'da. Onuachu yokken 28 orta ile maçı bitiren bir Avcı tak-ı mı, hocanın kimliğine tekzip. Fatih Tekke tutkulu bir hoca. Dün memleketinin takımının tezine yazdığı antitez, emeklerinin eseridir…