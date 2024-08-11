Formula 1'in tartışmasız en iyi pilotu Max Verstappen şampiyon olduğu araçtan çıkartıp, bir başka marka altında yarıştırdığında pilot da takım direktörü de karşılıklı bir uyum sürecinden bahseder. Aracın ayarlarından tut, yarış stratejisine kadar birçok detay… Tarihin en büyük teknik adamlarından biri geldiğinde oynadığı her resmi maçı 5-0 kazanmasını bekliyorsanız, futbolda bunun bir karşılığı yok. Lige çıktığından beri kaliteli futbolcularla her sezona renk katan Adana Demirspor'un ne kadar güç kaybettiğini dünkü 11'ine bakanlar görebilir. Önceki gün Hatayspor da benzer bir açmazın içindeydi. Geçen sezonu silip süpüren iki ezeli rakip de ilk hafta maçlarını tek farkla kazandılar. İkisinin de sancısı ortak. Birinin 8 numarası yeni geldi, diğerinin ki sakat… Elbette Kadıköy'deki ilk resmi karşılaşmada özellikle ilk yarıda Lugano'nun oyuna hükmetmesi ardından dün beklenti Lille maçı öncesi hücumda çok daha üretken bir Fenerbahçe idi… Bütün bunları ağır bir yaz kampları döneminin ardından daha ilk haftadan talep etmek çok anlamlı değil. Transfer sezonu olanca hızıyla sürerken, gelecekler kadar gideceklerin de telaşı, akıllarına ve ayaklarına binmişken eylül ayındaki milli takım arasına kadar iki hedef var. 4 haftayı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek. "Jose Mourinho tüm sezon Fenerbahçe'ye bu futbolu oynatacak" demek için çok erken. Açıkçası 15 Eylül-15 Ekim arasındaki takvimde şekillenecek olan oyun Portekizli'nin, Türkiye'deki planlarını da açığa çıkartacak. Erken konuşmak en doğruyu söylemek manasına gelmiyor.