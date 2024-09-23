Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın yedek kadrosuna karşı isabetli şut çekemeyip kalesinde 4 gol gören ve boyunun ölçüsünü alan Eyüpspor, geldiği Süper Lig'de kurduğu kadroyla hiçbir takıma kolay kolay teslim olmayacağını namağlup geçtiği ilk 5 maçta göstermişti. Barcelona'nın havasını koklamış, suyunu içmiş iki teknik adamın kapışması keyifli bir 90 dakika vadediyordu, öyle de oldu. Geçen hafta 10 kişi kalmış Trabzonspor'a karşı yüzde 80'e varan topa sahip olmayla oynayan ve rakibi çözemeyen Beşiktaş, yüzde 69 ile oyunu kontrol ederken set hücumlarında kalabalık Eyüp savunmasını tek kanatla, Rashica üzerinden aşmaya çalışınca kilidi açmakta zorlandı. Mario'nun statik oyunu, iki stoperini rakip yarı sahaya çıkartan ev sahibinin geride bıraktığı büyük boşluklar, Emre Akbaba'nın ezdiği toplar olmasa çok daha fazla tehlike yaşardı ama Arda Turan'ın ekibinin yakaladığı pozisyonlarda kalesinde devleşen Mert vardı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın bir enerji problemi olduğu ortaya çıktı. Eyüpspor, Midtsjö'nün nefis oyunuyla ve Kutucu ile Svensson'un da çıkmasını engelleyince oyunu dengeledi ve arkadaki boşluk penaltı golünü getirdi. Kartal'ın o dakikaya kadar tabelayı öldürecek ikinci golü bulamadığı pozisyonlar, geçen haftanın bir devamı. Arda Turan'ın kenardan getirdiği adamlar oyuna katkı vermezken, Hollandalı hocanın Semih hamlesi ve Mario'yu 6 numaraya çekmesi son çeyrekte oyuna hareket getirdi. Futbol biraz da hataya zorlama oyunu. Tayfur'un acemice yaptığı penaltı Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.