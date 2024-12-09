Kaan, Jakobs ve Abdülkerim de sakatken Jelert, G.Saray savunmasında şans bulamıyorsa beklerinizin biri kanat oyuncusu Sallai, diğeri 'sakar' Berkan ise savunma dengesinden bahsedebilmek mümkün değildir. Üstelik, iyi olduğu sağ stoperi Metehan'a bırakıp sol stoperde oynayan Davinson gerçeği de var. İyi başladı maça Galatasaray. Okan Buruk, Sivas savunması arkasına atılacak topları işaret etmişti belli ki. Yunus ve Barış da merkeze girince pozisyon çıktı ama kanat savunması da zora girdi. Metehan genç bir oyuncu değil, o pozisyonda elle oynaması tecrübesizlik. Ardından Garry Rodrigues'in golü, Sara'nın iyi oyunu, Sivasspor kalecisinin iki hatasıyla devreye önde gitti Galatasaray. İkinci yarıda oyunu kendi sahasında kabul edip geçiş hücumu aramak ve bunlardan birinde Barış Alper Yılmaz'la farkı ikiye çıkarmak teknik ekibe yazar. Kanat forvetlerinden verim alamayan Sivasspor, hücumda Rey Manaj'ın fizik gücüyle yürümeye çalışan bir takım. Kapanan Galatasaray'a karşı üretmekte zorlanmaları oyun yapılarının doğası gereği. 10 kişi kalıp, 1-0 geriye düşüp rakibin stoperinin bariz ikinci sarıyı görmediği maçı çevirmek ve üstelik de bunu 'Eyüpspor'un hakkı yendi, yapı diyen Galatasaray' diyen Federasyon Başkanı'nın Süper Lig'inde yapabilmek için evet sağlam bir yapıya ihtiyacınız olmalı. O yapı Florya Tesisleri, o yapı G.Saray arması, forması, hocası ve takım olmayı başarması. Manaj'ın hareketi, futbol terörizmi. Ekrana bakıp kırmızı çıkartamayan hakem ise MHK'nin eseri.