Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 6 puan farkının en basitinden Okan Buruk'un Kadıköy'de kazandığı derbi olduğunu söylersek o günlere dönüp hatırlamamız gereken bir gerçek var. İcardi'nin sakatlığı nedeniyle Galatasaray, Osimhen transferi olmasa Batshuayi ile gidecek ve kuvvetle muhtemel o gün oyun planı sekteye uğrayacaktı. Arjantinli döndü ve sezonu kapattığı Tottenham maçına kadar da Victor Osimhen ile birlikte Okan Buruk'a çift santrfor ve üçlü defans oynama hayalini yaşatıp pratiğe döktürdü. Beklerinden muzdarip takımın bugün yeniden 3-4-1-2 oynayabilmesi için Alvaro Morata elbette ki doğru adam.

NET BİR BAĞLANTI OYUNCUSU

İcardi'nin orta saha derinine gelip oyun kurulmasındaki katkısını, F.Bahçe'de Dzeko'nun yine aynı bölgedeki pas trafiğinde bir tık fazlasını yaptığını bir kenara yazıp, Morata'nın Osimhen'in arkasında oyun aklı ve İspanyol futbolunun akademik öğretileriyle net bir bağlantı oyuncusu ve bitirici, aynı zamanda da takımın hücum-orta sahası arasında katalizör olacağını söyleyebilmek zor değil… Sezon başında geldiği Milan'dan teknik adam değişikliği olmasa ayrılmazdı Morata... Süper Kupa'yı kazanan ve eli kuvvetli olan teknik adam Sergio Conceiçao, saha ortasında futbolcusu Calabria'ya saldıracak kadar tek adamlığını ilan ettiği Milanello'da Santiago Gimenez transferi de imza aşamasına gelmişken Morata'nın da planlarına uymadığı sinyallerini veriyordu.

KARA KARA DÜŞÜNÜYORDU

Osimhen'in cezalı olduğu AZ Alkmaar maçı için bile kara kara düşünen Galatasaray teknik heyeti, Nijeryalı bir aya varan bir sakatlık yaşasa şampiyonluk yarışında büyük yara alacağının farkındaydı. Morata'nın görkemli geçmiş kariyerini anlatmaya gerek var mı? Ara transferde İspanyol Milli Takımı'nın santrforu size "Evet" diyorsa kısmetlisinizdir.