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BÜLENT TİMURLENK
30 Mart 2025, Pazar BÜLENT TİMURLENK

Devam filmini izledik, değişim şart

Süper Kupa'da 0-1 biten ilk yarının ardından çift santrfora dönüp orta sahasını boşaltan Okan Buruk'un 5'lik olduğu 90 dakikadaki harakirisini izlememiş olabilir mi Solskjaer! Norveçli hoca, İmmobile'nin gol orucu sürerken Rafa'yı en öne atıp Galatasaray stoperlerinin markajından kaçırdığı forvetleriyle hızlı çıkmayı planlarken yeni bir taktik koydu ortaya… Okan Buruk ise tembel bir teknik adam. Üçlü denemelerinde yaşadığı fiyasko sonrasında hazır olmayan Yunus, yeni ve fiyakalı transfer Morata ile başlamayı tercih etti. Buyurun size Süper Kupa'nın ikinci yarısının tekrar filmi… Beşiktaş için taraftarına sezonu affettirme maçıydı bu. İki mağlubiyetin ardından kaybedecek neyi vardı ki, mücadele edecekler ve ayakta kaldıkları sürece vidaları gevşek lig liderine sıkıntı çıkartacaklardı. Frankowski, 60 metre top süren ve golü atan Rafa'yı kaçırırken de kırmızıyı görürken de "Benden sağ bek olmaz" diye bağırıyordu ama tabelada 1-0 ve 10 kişi Galatasaray yazıyordu. Torreira'nın şapkadan tavşan çıkardığı golünün yanında ilk yarıda Galatasaray hanesinde sadece 3 hücum ve rakip ceza sahasında 4 kez topla buluşma yazıyordu. İkinci yarıya aynı 11 ile başlayan, Yunus'a 63'e kadar sabreden, sonraki değişikliklerle takımı çorbaya çeviren Buruk, namağlup apoletini söktürüp giderken şunu büyük puntolarla not düşmek lazım. Young Boys'tan, Dinamo Kiev'e, 2-3 farklı önde olup berabere bitirdiği maçlardan kupadaki 0-0 jestine kadar… Şampiyon olsa da olmasa da G.Saray'ın gelecek sezon yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var.

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