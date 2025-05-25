Beş maddede 5 yıldızlı şampiyonun son deplasmanından akılda kalanlar:

1- Göztepe'nin hocası Stoilov'un maçtan önce "Umarım her kulübün Mertens ve Morata gibi oyuncularla rotasyon yapma şansı olur" cümlesi çok şıktı ve G.Saray adına da Okan Buruk'un elindeki kadroya güzel bir göndermeydi.

2- Şampiyonluğun ilanı sonrasında yılda minimum 13-14, maksimum 45 milyon kazanma ihtimali olan 75 milyon değerindeki Osimhen'in kalan iki maçta kadroda olmaması elbette ki profesyonelce alınmış bir karar.

3- Göztepe, tutkulu taraftarına son iç saha maçında galibiyet armağan etmek için iştahlı başladı ama onlar da sezon sonu olmasının rehaveti ve yorgunluğu içindeydi. Gözler elbette Osimhen alınmasa potansiyel transfer adayı Romulo'daydı. 23 yaşındaki golcüyü kim alırsa doğru iş yapar, kalırsa da yine Göztepe'nin en büyük silahı olur.

4- Kaan'ın frikik golü, en az 3 yıl arka arkaya şampiyonluk ve 5. yıldız kadar güzeldi G.Saray için. Ciddiyetini kaybetmeyen Morata da tabelayı belirledi. Muslera sonrası, G.Saray yönetimi Barış'ı satarsa 12 yabancılı kadronun mühendisliğinde büyük zorluk çıkartır hocasına. Günay dün de gösterdi ki, kaleyi bir yerliye verecekseniz o zaten kadronuzda var.

5- Cuesta, Frankowski, Kerem Demirbay ve Ahmed Kutucu dün bir kez daha gösterdiler ki Galatasaray'da varlar ama şampiyon Galatasaray'da olmamalılar. Son söz -pardon- büyük alkış da, son haftaya 35 maçta 29 galibiyetle girecek olan Okan Buruk'a...