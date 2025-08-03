Muslera ayrılık kararını kasım ayında yönetime iletmişken G.Saray yeni kaleci transferinde geç mi kaldı? Sorunun cevabı basit… Geç kaldı diyenler de haklı. Teoride bu iş haziran başı bitirilmeliydi ama futbol dünyasını pratikleri başka diyenler de… 12 yabancılı oyunda kabul edelim Uğurcan o listede vardı. Okan Buruk'un, ayağı iyi bir kaleci istediğini herkes biliyor. Ancak ilk etapta 32 yaş üstü bir kalecinin transferine sıcak bakmadığı da konuşuluyor. O günlerde tarife uyan isim Petrovic'ti. Real Madrid'den Lunin diyenler de oldu, gerçekçi değildi… Osimhen ve 75 milyon Euro gerçeği varken, Chelsea'den Petrovic için 30 milyon Euro ödenmeyeceği de o günlerden belliydi. Çok değil, nisan ayına döndüğümüzde ne Ter Stegen'in Barcelona'da kapının önüne koyulacağı, ne Ederson'un artık birinci tercih olmayacağı, ne de PSG'nin Donnarumma'nın muhteşem performansına rağmen kontrat yenilemesini geciktireceği ve Chevalier'nin transferini bitirme noktasına geleceğini kimse gerçekçi bulmuyordu.

Bu 4 aylık sürede köprünün altından çok sular aktı. Bugün itibariyle vaziyete bakalım; Ter Stegen ameliyat oldu, 4 ay yok. Taffarel'e, "Türkiye'ye gitmem" diyen Alisson, gelene kapıyı 15 milyon Euro'nun üstünden açıyor. Donnarumma'nın, Milan'da olduğu gibi seneye sıfır bonservisle Paris'ten ayrılırsa kimsenin şaşırmayacağı bir manejer organizasyonuna sahip olduğu biliniyor. Kariyerinin sonundaki Sommer ise İtalya'daki vergi avantajından faydalandığından kulübü bu indirimden çıkmak istemiyor. Bütün yollar yine Ederson'a çıkıyor. Bu transfer yarın veya öbür gün bitecek gibi durmuyor. M.City'de Guardiola'nın tavrı önemli… Geçen sezon birçok maçı Ederson'suz oynamak zorunda kaldı. Bu yüzden de Trafford'u kadroya kattı. Muslera sonrası G.Saray'ı elit bir kaleciden aşağısı kurtarmaz. Ancak ağustos sonuna kadar lig maçlarında Günay'ın verdiği güven, yönetimin elini rahatlatıyor. İşi son güne bırakmamak lazım. Çünkü yeni kaleci ve defans arasındaki uyum denilen şey, 3-5 günde kazanılacak bir şey değil…



ASENSİO DEĞİLSE KİM?

Fenerbahçe, PSG ve Asensio ile her konuda anlaşmaya vardıysa İspanyol forvet neden gelip imzayı atmadı ve Feyenoord eşleşmesinin listesinde yok. İki ihtimal var; yıllık 12 milyon Euro istediği söylenen Asensio için Fenerbahçe yönetimi, "Şampiyonlar Ligi Ön Eelemesi'nde Feyenoord'u geçer, yolu yarılarız" hesabı yapıyor ya da Aseniso'dan daha fazla ses getirecek bir ismin peşinde.

G.Saray'ın Osimhen hamlesi sonrasında caimada hem fiyat hem de şöhretiyle eşdeğer bir ismin peşinde olunduğu ve bunun İspanya'da forma giyen bir kanat oyuncusu olduğu konuşuluyor. Tarif böyle olunca ilk akla gelen belki de tek akla gelmesi gereken isim Real Madrid'li Rodrygo… Bonservisi 90 milyon Euro olan oyuncu, Tottenham'ı hedefleri açısından küçük takım olarak görüyor. Ancak bir başka isim daha var. Elbette bir Rodrygo imzasının ağırlığını taşımasa da Brahim Diaz.. Oyuncu R.Madrid'de Arda'ya en yakın isimlerden biri. Eğer F.Bahçe, Diaz'ı kiralarsa İspanyol medyasının dün "Fenerbahçe ile görüşmelerinde pürüz var, Benfica ile görüşüyor" dediği Asensio'nun neden İstanbul'a hâlâ ayak basmadığına mantıklı bir açıklama getirmiş oluruz.



ZAZZARONİ'YE OSİMHEN FORMASI GÖNDERİN!

Osimhen transferinin sloganı olan ve hatta Galatasaray'ın çok da para kazanmasına fırsat veren "Solo İl Gala (Sadece Galatasaray)" manşeti Corriere dello Sport'a ait… İtalyan Gazetesi, 5 Temmuz'da bu manşeti atarken iç sayfalarındaki haberde 10 Temmuz'da serbest kalma maddesi ortadan kalkacak derken Osimhen için doğal olarak sürece Napoli cephesinden bakıyordu. Madem Osimhen Galatasaray'a 'evet' dedi, Türkler de elini çabuk tutsun demeye getirdi.

Birinci sayfadaki manşeti atan isim, yayın yönetmeni İvan Zazzaroni'de ilginç bir tesadüf var. Zazzaroni, İnter yıllarından beri Jose Mourinho ile yakın dostluğu olan, Portekizli teknik adamın biyografisini yazmış bir medya duayeni. Aynı zamanda geçen sezon Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde G.Saray'ı iğneleyen 'Özel haberleri' de sayfasına taşıyan isim. Bugün Zazzaroni'ye sorsanız elbette Mourinho'nun geçen sezon şampiyon olmasını isterdi, bu sezon da farklı değil. Ancak bir gerçek var. Onun attığı 'Solo İl Gala' manşeti bugünlerde G.Saray'a milyonlar kazandırıyor. G.Saray yönetimine tavsiyem, Zazzaroni'ye imzalı Osimhen forması hediye etmeleri…