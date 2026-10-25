Aslan’ın borcu var Kanarya fırsat kollayacak

OSİMHEN HİÇBİR TAKIMDA YOK

(+) Lille deplasmanında 4 golle alınan 3 puan ve özellikle ikinci yarıda oynanan futbol, G.Saray'da bulutları ortadan kaldırdı. Derbi öncesinde sağlam oyun referansıyla G.Saray, ezeli rakibinin karşısına çıkacak.

(+) Mertens'i aradığı büyük maçların ardından Barcelona ve Lille müsabakalarında Batrakov'dan tabela katkısı alan sarı-kırmızılıların elindeki Osimhen silahı, Süper Lig'de hiçbir takımda yok. Nijeryalı oyuncu, Ake'nin de yokluğunda Fenerbahçe savunmasına hem yapacağı pres hem de yakalayacağı pozisyonlarla kâbusu yaşatabilir.

(+) Okan Buruk ile gelen 4 şampiyonlukla ezeli rakibine büyük bir üstünlük kuran G.Saray'ın, Trabzonspor karşısında yaşadığı ağır yenilginin ardından bu derbide tribünlere gelecek 50 bin taraftarına doğrusu bir galibiyet borcu var. Tribün-takım sinerjisi, Buruk'un ekibi için büyük koz.

YUMUŞAK KARNI SALLAİ

(-) Artık 90 dakika sahada kalsa da Osimhen'in sakatlık sonrasında kendini koruyarak hesaplı oynadığı ortada. Barış Alper kadroda olacak ama ağrıları var. Leao da sakatlıktan dönüyor. Bu takım için derbide 119 km koşulan Lille maçının ardından enerji problemi yaratabilir.

(-) Batrakov'un yüksek form grafiğine rağmen orta sahada Sara, uzun zamandır bekleneni vermekten uzak. Lille gibi F.Bahçe'nin de geçiş hücumları arayacağını düşünürsek Okan Buruk'un Fransa'da yaptığı açıklamayı hatırlayıp oyuna Lemina değil Sara ile başlayacağı kuvvetle muhtemel. Geçen sezon Kadıköy'de berabere biten maçta golü atan Sane ise ikinci yarıda bir kez daha beyaz sayfa açmaya çalışacak. G.Saray'ın yumuşak karnı, Oğuz'u karşılayacak Sallai'nin savunma kapasitesi.

(-) G.Saray'ın bu sezon sadece Erzurum ve Gençlerbirliği deplasmanında kalesini gole kapatması, geçiş oynayan Sporting ve Trabzonspor'dan 7 gol yemiş olması, Buruk'un takım savunmasının açık verdiğinin istatistikleri. Topa hakim olan G.Saray, pozisyonu bitiremediğinde kalesinde tehlike yaşıyor.

EN BÜYÜK SİLAHI GREENWOOD

(+) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ve Slavia Prag maçlarında yaşanan hayal kırıklığına rağmen Fenerbahçe'nin ligde kalesini 4 maçta gole kapattığının altını çizmek lazım. Sarı-lacivertli takım, aynı zamanda Süper Lig'in en fazla gol atan takımı.

(+) Sakatlıklardan güçsüz düşmüş bir Marco Asensio yerine son dönemde forvet arkasında olumlu işler yapan İrfan Can Kahveci'nin form grafiği, Oğuz Aydın'ın asist ve gollerle tabelaya yaptığı katkı ve çift ayaklı Mason Greenwood'un dikine yaratacağı tehlikeler, İsmail Kartal'ın en büyük silahı olacak.

(+) Galatasaray taraftarının mutlak 3 puan beklediği derbide F.Bahçe, geçiş hücumlarıyla fırsat kovalarken bu sezon kalesinde büyüyen ve oyun kurulumunda da temiz paslarıyla katkı olan Ederson'a sahip.

ZAYIF HALKA SEMEDO

(-) Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçta alınan sonuçlar, deplasmanda 3 maçını kaybetmiş Beşiktaş'ın Kadıköy'de derbi kazanmış olması ve yeniden göreve geldiği günden beri Fenerbahçe camiasında taraftarın yeterliliğini tartıştığı İsmail Kartal, önünde Liverpool maçı varken bu debiye büyük baskı altında çıkacak.

(-) Yeni transfer olmasına rağmen Skriniar ile büyük uyum sağlayan Ake'nin sakatlığı, F.Bahçe'nin bütün planlarını bozdu. Kartal, Oppong ile başlamazsa sol stoperde Brown'u, sol bekte Levent'i görebiliriz. Defansın zayıf halkası ise G.Saray'ın sol kanadını durdurmaya çalışırken Greenwood'a yeterli katkı sağlayamayan ve açık veren Semedo.

(-) Derbiden 1 gün önce Aziz Yıldırım'ın Kante- Guendouzi'nin maliyetlerini eleştirmiş olması, "Ben Aykut Kocaman'ı getirecektim, aklımda İsmail Kartal yoktu bile" demeci, Samandıra'da böylesine bir önemli 90 dakika öncesinde adı geçen futbolcular ve teknik adamın duymak isteyeceği en son cümleler. Bu da kaybedildiği anda 6 puan farka çıkacak olan G.Saray ile olan mücadelede F.Bahçe takımı üzerinde büyük baskı yaratır.