ERMAN TOROĞLU

İsmi büyük, kalitesi düşük bir maç oynandı. Organize olarak, hazırlanarak, pişirilirek kazanılan gol pozisyonları çok az. İki takım da rakibin bireysel hataları ya da kendi oyuncularının bireysel yetenekleriyle pozisyonlara girdi. Gol olmayınca iki taraf da yalnızca rakibi ve oyunu bozmaya oynadılar. Gol olsaydı işin rengi farklı olacaktı. Aslında maçın skoru ile oynanan futbolun aynıydı; Sıfıra sıfır, elde var sıfır!

Sarı-lacivertliler kendi sağ taraflarını hücumda fazlaca kullandılar. Sol taraftan ise fazla hücuma kalkmadılar. Ama Galatasaray'a da sağ kanattan hücum şansı vermediler. Yani birbirlerini kilitlediler. Bazen öyle oldu ki oyun ortaya yığılıp kaldı. İki taraf da çizgileer inemedi, oyunu açamadı. Sahanın köşelerinde neredeyse 4'e 4, 5'e 5 minyatür futbol maçı yapacak alanlar ortaya çıktı zaman zaman.

İki tarafta da göze batan oyuncu yok. Peki ters çevirsem soruyu... Çok kötü oyuncular var mıydı? O da yoktu. Özellikle de mücadele etmeyen futbolcu yoktu. Ama futbol öyle bir oyun, hem mücadele edeceksin hem kaliteni ortaya koyacaksın. O zaman aradaki fark ortaya çıkıyor işte. İki tarafın defansına göre ve oyun anlayışlarına göre maçtan evvel "Bu maç 0-0 bitecek" deselerdi, "Hadi ya ordan "derdim.

Hakem Bülent Yıldırım, kartlara erken başvurmadı. Bir tek 13'üncü dakikada Ekici'ye kesin sarı kart göstermesi gerekirdi. Serdar Aziz'in penaltı tartışması yapılan pozisyonunu yayıncı kuruluş ekrana bir türlü getiremedi. Onun için net bir şey söyleyemiyorum.

Dün mükemmel bir seyirci stadı doldurdu ama diğer statlarda da olduğu gibi bu sefer Fenerbahçe Stadı'nda merdivenler gözükmüyordu. Allah muhafaza bir panik olsa kaç kişi ölür, yaralanır bilinmez. Türkiye'de bu konu 15-25 bin lira'lık cezalarla geçiştiriliyor

Stada nasıl bu kadar fazla seyirci giriyor? Bunu anlamak da mümkün değil. Herhalde bu soruya da yetkililer cevap verirler. Şimdiye kadar hiç duymadığımız o cevaplardan! Futbolda marka değeri yüksek Avrupa ülkelerine bakıyorsun, hiçbirinde bu merdiven boşluklarında kimseyi göremezsin. Neden? Çünkü oralarda insan değerli ki işi bu kadar ciddi tutuyorlar