ERMAN TOROĞLU

20 yıllık Aziz Yıldırım döneminden sonra Ali Koç'un gelmesiyle önce tribünlerde hava değişmiş. Büyük ihtimalle de kulübün idari yapısı da değişmeye başladı.

Sahaya gelince; bazı şeyler hemen olmaz. Sarı-lacivertlilerde teknik adam da değişti ama bu değişikliğin meyvelerini 9-10 maçtan önce alamazsınız. Zaten Fenerbahçe'de daha kafadan Barış gibi futbolcuları oynatmak ileride nelerin olacağının belirtisidir.

Çıktıkları yol doğru... Fenerbahçe ileride rakibe baskı yapmaya kalkıyor ama bunu geniş alanda ve az adamla yapıyor. Böyle olunca topu iyi kullanabilecek bir rakip 2-3 topta orta sahaya geçip arka dörtlünün üstüne yükleniyor. Nitekim dün akşam bu pozisyonlar çok oldu. Hal böyle olunca da arka dörtlü biraz daha çabuk geriye doğru kaçıyor. O zaman da ortada büyük bir alan kalıyor.

Yani bu presi 4-5 kişiyle ileride aynı anda yapacaksınız veya rakibin orta sahaya gelmesini bekleyip orada daha kalabalık yapacaksınız. Belki topla oynayan, rakibe dalan bir-iki hatta üçüncü oyuncu topu alamaz ama dördüncü oyuncu bu topu alır ve tekrar hücuma döndürürsün. O zaman da az enerji harcamış olursun. Top sende kaldığı zaman da futboldan keyif alırsın. Hem takım hem seyirci... Çıkılan yolda görüntü doğru... Herhalde devamı da iyi olur.

Bursa'nın attığı golden önce topu kafasında sektiren Soldado'ya yapılan net bir faul var. Gri bir pozisyon değil; siyah-beyaz... Eğer VAR hakemi devreye girecekse burada girmeliydi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda görüntüler çok kötü. Çekim kötü... Bu çekime göre bana verilen penaltı inandırıcı gelmedi. Belki daha VAR işi yeni başladı ama hakemler ve VAR hakemlerinin olayı daha çabuk çözmeleri gerekiyor. Neredeyse kahve muhabbeti oluyor.