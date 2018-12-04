ERMAN TOROĞLU

Maçın 2-2 olduğuna bakmayın. Eğer bazı Kasımpaşalı oyuncular kendilerini göstermek için saçma sapan işler yapmasalar, "Ben biraz oynayayım, maça damga vurayım, Türkiye'de piyasa değerim artsın" demeseler çok rahat Fenerbahçe'yi yeneceklerdi. Sarı-lacivertlilerde uzun zamandır sakatlıktan dolayı oynamayan Mehmet Ekici, sahada kaldığı müddetçe iyi işler yaptı.

Kasımpaşa penaltı kazanıyor. Kasımpaşalı oyuncu penaltıyı atıyor, kaleci kurtarıyor, ikinci Kasımpaşalı oyuncu gelerek topa vurup golü yapıyor. Önce atanla tutana, bakalım. Atan, vuruş ihlali yapıyor mu? Hayır... Peki tutan, duruş ihlali yapıyor mu? Evet, 1 metre öne çıkıyor. Peki ceza alanı ihlali yapan futbolcu durumları nasıl? Televizyondan gördüğümüz kadarıyla Kasımpaşalı oyuncu penaltı vuruşunu yaptığı an benim sayabildiğim 6 veya 7 iki takım oyuncusu da ihlal yapıyor. Kaleye daha yakın olan futbolcu gelip golü atıyor. Peki şimdi ne olacak? Atan ihlal yapmıyor, kaleci ihlal yapıyor ve topu kurtarıyor iki takım futbolcuları da ihlal yapmıyorsa yani gol olmuyorsa o zaman penaltıyı tekrar etmek gerekir.

Peki... Atan ihlal yapmıyor, kaleci ihlal yapıyor iki takım futbolcuları da ihlal yapıyorlar ama atanın arkadaşı da ihlal yapıp golü atıyor. O zaman yine penaltı tekrar edilir. Hakemin endirekt vuruş vermesi için atan ihlal yapmayacak, kaleci ihlal yapmayacak, atanın arkadaşı ihlal yaparsa o zaman hakemin başlattığı gibi başlatırsın. Yani Kasımpaşa'nın aleyhine vuruş verirsin. PEKİ BU BİR KURAL İHLALİ MİDİR? Evet... Ama bu şimdi kitabına uydurulacak, hakem hatasına sokulacak. Hani VAR olmasaydı derdik ki "Yahu hakemdir görmez." İyi güzel de sizin önünüze kocaman televizyonlar kurdular, uzaydan görüntü alıyorsunuz. Daha hâlâ burada hata yapıyorsanız yuh size. Bakalım şimdi Kulüpler Birliği toplanacak ne açıklama yapacak? Bence zor yaparlar. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman iki haftadır istediğini yaptı ve karşılığını aldı. Altta kalanların canı çıksın! Onun işi bitti. Kulüpler Birliği'nin bazı başkanlarını hayretler içinde izliyorum. Ayaklarına kurşun sıkıyorlar.