ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş, arabayı bir türlü 4. ve 5. vitese alamıyor. 2 veya 3'te gidiyor. Hani rakip takım katı defans yapsa, seni sinirlendirse, pislik yapsa hak veririm. Ancak rakip Göztepe'de bütün takım olduğu gibi top oynamak istiyor, iyi de oynuyor. Fakat Beşiktaş iyi oynayamıyor.

Siyah-beyazlılar, Burak'a derinlemesine top atarak oynamaya kalktı ama başarılı olamadı. Golü kenardan gittiklerinde buldular. Quaresma'nın ortasında Göztepe savunması yerini alamadı. Burak da boş kalınca çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. Peki başka ne yaptı Beşiktaş? Sadece koştular. Maçın neticesi adaletli mi? Hayır. Göztepe bu mücadelesi ve oyunuyla bu sahadan en az bir puanla çıkmalıydı. Ancak sarı-kırmızılılardaki teknik adam değişiklikleri onları geri götürdü. Şimdi alıştıkları bir teknik adamla çalışıyorlar. Zaten onun da avantajını dün oynadıkları futbolla gösterdiler.

Eskiden yedek kulübesinin önünde Şenol Güneş'i görürdüm. Herhalde birileri söyledi de Guti de kulübeden çıkmaya başlamış. Bu maç Beşiktaş'ın oynayabileceği en kolay karşılaşmalardan biri olarak gözüküyordu. Ancak çok zor geçti. Bundan sonra Beşiktaş'ın maç serisi çok zor. Rize'ye gidip, içerde Başakşehir ile oynayacaklar. Daha sonra Sivas deplasmanı, Vodafone'de Ankaragücü sınavı, 31. haftada da Galatasaray deplasmanı... Bu maçları özellikle yazdım. Beşiktaş, bu rakiplerden kaç puan alır? Kenardaki Şenol Güneş'in suratına baktığımda zor gözüküyor.

Öyle bir lig yaşıyoruz ki, 5. ile 16. takım arasında 4 puan fark var. Yani 2-3 galibiyetle ligi 5. de bitirirsin, 2-3 mağlubiyetle küme de düşebilirsin. Sahada maçlar oynanıyor tamam da 'Hakemler nasıl?' derseniz, maalesef iyi değiller.