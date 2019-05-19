ERMAN TOROĞLU

Bu sene seyrettiğim en kötü Beşiktaş...

Bu sene seyrettiğim en iyi Trabzonspor...

Bu sene seyrettiğim sahadaki bütün futbolcuların oyun alanlarını kapatarak, oyunun içine etmeye çalışan Fırat Aydınus...

Maçın skoruna aldanmayın, daha farklı olması gerekirdi. Trabzonsporlu futbolcular, hem göze hoş gelen bir futbol oynadılar hem de neticeye ulaştılar. Çok kaliteli futbol ayakları var. Mesela Yusuf ve Abdülkadir Ömür.. Bunlar yurt dışında olsalar 50-60 milyon Euro'dan aşağıya etmezler. Sonunda Trabzonspor doğru yolu buldu. Bu Türk futbolu için de büyük avantajdır. Çünkü bu Trabzon şehri adeta bir madenin üzerinden oturuyor. Buradan daha ne Yusuf'lar, ne Abdülkadir'ler daha çıkacaktır..

Ama sakın geçmiş başkanları gibi başkanlar çıkmasın. Trabzonspor'un parasını har vurup harman savurarak, Trabzonspor kulübünü süründürenler.

Allah onları bildiği gibi yapsın!

2-3 transferle bu Trabzonspor'un önü çok açılır. Ve mutlak surette her zaman ilk 4'e oynarlar.

Sahadaki futbolcuların alanını kapatıp, futbolcularla ve topla çarpışıp hem hakemliği, hem futbolcuları hem de oyunu katleden hakem de; artık aynaya baksın ve bence "yeter" desin! Rodallega o kadar sinirlendi ki; belki de 1 gole mani oldun, bu yüzden seni bayağı bir itti. Hiçbir şey yapmadın, yapamadın.. Niye?

Yaptığın haltları biliyordun da, ondan!

Beşiktaş'ın seneye işi çok zor. 4 yıllık teknik adamları gidiyor, para yok gibi bir şey, ligi üçüncü mü dördüncü mü bitirecekler belli değil; Allah onların da yolunu açık etsin..