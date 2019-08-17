ERMAN TOROĞLU

G.SARAY Süper Kupa oynadı, sonra da bu maça gelindi. G.Saray o maçta da çok kötüydü, bu maçta da çok kötü. O maçı 11 kişi bitirdiler, bu maçı 10 kişi.. Bütün bunların sorumlusu kimler? Balık baştan kokar. Bir Falcao çıktı… Gazeteci Falcao diyor, siyasetçi Falcao diyor, manav Falcao diyor... Peki diyor da, bu işe çanak tutanların başında kim geliyor? G.Saray'ın 2 numaralı yöneticisi Abdurrahim Albayrak. Gidiyor, fotoğraf çekiyor ve bunu yayınlıyor. Peki bundan G.Saray kulübü ne kadar zarar görüyor? Bence müthiş zarar görüyor.

DÖNELİM Fatih Terim'e..

G.Saray'da iki tane stoper var. Luyindama ve Marcao. Adamların işi kesicilik; yani topu keseceksin, orta sahaya yollayacaksın. Bu adamlar bırakın bu işi yapabilmeyi, ortadan oyun kurmaya kalkıyorlar, çalım atıp orta sahaya girmek istiyorlar. Yani ukalalık diz boyu! Bir orta saha çıkarıyor Terim, üçü de 'piknik' tipli fu-t bolcu.. Pekala, topu kim kesecek, rakip oyuncuyu ceza alanına girmeden evvel kim hırpalayacak? G.Saray kadrosunda bunu yapabilecek bir kişi var, o da Donk.. Peki Donk nerede, yedek kulübesinde! Selçuk, Belhanda, Seri… G.Saray'ın bu orta sahasında Selçuk oynamaz. Eğer Seri ile Belhanda'yı oynatacaksan, ki mantıklısı da bu, bu iki muazzam stoperin önüne Donk'u koyacaksın.

GELELİM penaltıya.. G.Saray'da ne Selçuk ne de Diagne penaltı atamaz… Selçuk atamaz, çünkü fizik olarak hazır değil. Diagne hem fizik hem de kafa olarak hazır değil. Çünkü onun beyninin üzerinde Falcao diye bir kılıç duruyor. Peki kim atar penaltıyı, kesinlikle Belhanda! DÜNKÜ maçın hakemi babadan oğula hakem.. Babasını severdim, vasat bir hakemdi. Ama oğlu ondan iyi hakem. Sahada duruşu da iyi, düdük çalışı da.. İnşallah bozulmaz. Dünkü maçı da çok az hata ile yönetti

Marcao'yu atması kesinlikle doğru.. Senin sarı kartın var, ikinci hareketi yapıyorsun. Bu, profesyonel bir futbolcunun yapacağı bir iş değil. Ancak otorite olmayan bir takımda yaparsın.

Denizlispor 2-0'ı geç yakaladı, eğer 60 veya 70'inci dakikada yakalasaydı G.Saray tarihi fark yerdi. Başta Abdurrahim Albayrak olmak üzere, eğer Fatih Terim bu mağlubiyetten ders çıkartırsa, takımı düzeltirler. Yoksa bu takımı çok takım düzeltir.