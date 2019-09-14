ERMAN TOROĞLU

Galatasaray sadece galip geldi. Böyle futbol oynamaya devam ederlerse, şampiyonluk hayal olur. Çok pas yapalım diyorlar, çok top kaptırıyorlar. Pasları defans bölgesinde yapıyorlar. Rakip kaptığı her topla gol pozisyonuna giriyor veya tehlikeli oluyor. Eğer Falcao'yu alıp oynatıyorsan, onu topla buluşturacaksın. Bunun için de ne yapman lazım; çok çabuk oynaman ve rakibin üzerine çabuk gitmen lazım. G.Saray maşallah 3 ileri 2 geri oynuyor. Topu eveliyor geveliyor, neymiş topla fazla oranda oynamışlar! G.Saray takımı teknik oyunculardan kurulu, tamam... Ama hem fizik olarak diri olursan hem de tempolu olursan, o zaman senin tekniğin rakibe ağır basar. Yoksa dün akşamki gibi olursun. Son dakikalar geçsin diye Kasımpaşa hücumlarında seyirci ıslık çalıyor. Siz düşünün G.Saray'ın düştüğü durumu. Geçmişte bir Konya maçı var; gol geliyorum dedi ve geldi. Dün gece de G.Saray bunu yaşadı.



FALCAO'NUN KUMAŞI BELLİ

Çok iyi oyuncu, çok da çabuk. Falcao'yu tartışmaya gerek yok. Kumaşı belli. Ayrıca çok seri karar verebiliyor. İyi hareket de yaptı. Ne zaman yaptı, top gelince. Defansın neresine girip çıkacağını iyi biliyor. Nitekim bir pozisyonda deparı zamanında attı, ofsayta yakalanmadan pozisyona girdi ama kaçırdı. Ama Falcao gol atacaksa G.Saray'ın topu daha çabuk getirmesi lazım. Galatasaray süratli oynadığı zaman Türkiye'de her takımı yener. Kasımpaşa kötü mücadele etmedi. Rakibin üzerine çok çabuk gittiler bayağı da tehlikeli oldular, ama gol atamadılar.



DEVLER LİGİ'NDE AFFETMEZLER

Stoperler saçma sapan işler yapıyor. Böyle oynamaları çok risk. Türkiye'de böyle götürürsün ama Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz hataları rakipler affetmez. Eğer G.Saray buysa ve böyle oynarlarsa Şampiyonlar Ligi'nde işleri çok zor. Ama 'Biz orada kendimizi göstereceğiz, vitrine çıkıyoruz' deyip gereğini yaparlarsa, onu bilemem. Sonradan giren Ömer, G.Saray'ın en çalışkanıydı. Sol bek olarak aldığın Ömer'i orta sahaya monte ediyorsan, demek ki bir noksanlık var. Hakem nasıldı derseniz, eh işte; 10 üzerinden 5 alır...