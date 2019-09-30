ERMAN TOROĞLU

Orman gönlündeki aşkı Abdullah Avcı'yı 4 sene sonra takımın başına getirdi. Şimdi el ele kol kola Bodrum'a giderler. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki muazzam (!) dünya derbisinden sonra, o rezil futbol maçından sonra dün gözlerimizin pası silindi. Bordo-mavililer çok iyi yardımlaştılar. Daha da önemlisi maçı çok istediler. Her topun arkasına geçtiler ve 11 kişi birden mücadele ettiler. Yani yük bütün Trabzonsporlu futbolculara eşit bindi. Böyle olunca da tecrübeli ayaklarıyla Beşiktaş'ın işini bitirdiler.

Sosa için söylenecek tek şey var: Helal olsun. Adam hem profesyonel hem de çok kaliteli bir sporcu. Ve de kalender.

Trabzonspor takım olma yolunda ilerliyor. Ama daha kat edecek yolları var. Çünkü şu sıralar Beşiktaş'ı her takım yenebilir. Bunu derken de Trabzonspor'u başarısını küçümsemeyelim.

Beşiktaş Başkanı Orman, "Artık yokum" dedi. Artık olmasan bile bu jübile maçlarına gel. Beşiktaş'ta bir şeylerin ters gideceği 3 sene önceden belliydi. Ama o zamanlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkmıştı. İyi giderken bir şeyleri göremezsen kötü giderken işleri halledemezsin.

Beşiktaş büyük bir çöküntünün içinde. Atiba ile Caner ile Oğuzhan ile Gökhan ile yola devam edemezsiniz. Yeni transferler Beşiktaş kalitesinde değil. O zamanlar bunları çok söyledim ama çok küfür yedim. Karadenizlilerin dediği gibi: Şimdi noldi?

Şenol Güneş yönetimle seyirci arasında bir tampon oluşturuyordu. Çünkü Şenol'u seyirci sevmişti. Fikret Orman'ı seyirci hiç sevemedi. Orman gönlündeki aşkını yani Abdullah Avcı'yı 4 sene sonra Beşiktaş'a getirdi. Artık ikisi de elele kolkola gidecekler.

Ali Palabıyık'ı uzun zamandır ilk defa düzgüne yakın maç yönetirken gördüm. Ama yine topla çarpıştı. Eyyam yapmadı, gördüğünü çaldı. Beşiktaşlı futbolculardan fazla koştu... Pozisyonları yakından takip etti.