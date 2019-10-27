ERMAN TOROĞLU

Sağından bak, solundan bak hepsinde Fenerbahçe'nin net üstünlüğünü görüyorsun bu maçta. Konuk takım Konyaspor'un oynadığı futbol 'taş devri futbolu'... Böyle bir futbol kalmadı.

Fenerbahçe seni yener bu fark etmez.

Ama sen böyle futbol oynama. Bu nasıl bir anlayıştır anlamak mümkün değil.

Fenerbahçe istediği gibi oynadı, istediği gibi maçı yönlendirdi, ilk 20 dakika çok mücadele ettiler, sonraki dakikalarda tempoyu düşürdüler. Maçı 5 yaptılar.

Bence maçın kahramanı Luiz Gustavo.

Müthiş mücadele ediyor, rakibi bozuyor, rakibiyle futbol kavgası yapıyor.

Topu iyi yerlere oyun sokuyor. Etkili yerlere mızrak gibi giriyor.

Fenerbahçe takımında dalga geçen yok.

Herkes oyunun içinde. Topu rakibe verdiklerinde hemen kendi kalelerini korumaya kalkıyorlar. Bu büyük avantaj. Top tekniği yüksek oyuncuları var. Topu iyi kullanıyorlar.

Daha iyi olurlar mı? Olurlar.

Ozan da geçen dönem Fenerbahçe'deki durgunluğunu atmış durumda. Geniş saha bulduğu zaman iyi driplingler yapıyor.

İlk yarı Fenerbahçe, Konyaspor'un sağ kanadını yeni açılan İstanbul Havalimanı'na giden otoban gibi kullandı.

Biz televizyon başında seyrettik.

Aykut Kocaman yedek kulübesinden seyretti.

15. dakikada müdahale etmesi gerekiyordu.

Herhalde yedek kulübesinde oturunca Fenerbahçe teknik direktörlüğü veya futbolculuğu aklına geldi. Hakem Ali Şansalan mümkün olduğu kadar maçı oynatmaya gayret etti ve doğru yaptı.

Bu çocuğun en büyük özelliği bu. Belki faullerde hataları olabilir ama maçı sık sık durdurmuyor, futbolcular o varken kendilerini oyuna veriyor. Aferin aynen devam.