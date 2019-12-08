ERMAN TOROĞLU

Futbol bazı gerçekleri adamın suratına tokat gibi vurur. Bu sene Galatasaray'ı seyrediyoruz. Maçlardan sonra Fatih Terim çıkıyor. Futbolcularından bahsediyor, iyi oynamadıklarından bahsediyor, ocak ayı diyor, diyor da diyor...Ama ben de tek kelime şunu söylüyorum: Terim, bu takım çalıştırılmamış.

Bu takımın fiziği iyi değil. Dayanıklılığı iyi değil. Öyle olunca da takımın kimyası meydana çıkmıyor. Bunun sorumlusu da tek başına sensin!

Alanyaspor, senin takımını 40 dakika bir boksörün kum torbasını dövdüğü gibi dövdü. Dövdü de ne oldu? Kalede öyle bir adam vardı ki; ahtapot mu diyeyim, örümcek mi diyeyim, panter mi diyeyim... İnanamıyorum. Uzun yıllar böyle bir şey görmedim. Bir kaleci vardı, onun için tek bir cümle yazacağım: Bir takımdan fazlası....

Galatasaraylı futbolcular, Muslera'nın bu inanılmaz kurtarışlarını gördükten sonra bile, yahu kardeşim bu kaleci neler yapıyor biz hâlâ utanmıyoruz, deyip, Alanyaspor'a karşı direnç gösteremediler. Neden? Çünkü bu direnci gösterecek güçleri yok.

Bunun bir tek sorumlusu vardır. O da tek başına Fatih Terim'dir. Çok net... Bunun arkasından artık çıkıp da bana yok o oynamadı, bu oynamadı, bu sakat demesinler. Muslera dün gece böyle bir oyun oynuyorsa bu Fatih Terim'in ayıbıdır.

Fatih hoca çok çabuk antrenmanlara ve sahaya dönmelisin. Futbol acımasızdır. Yarın bir gün bu tribünler seni inanılmaz derecede protesto ederler. Konuştuklarını evde bir dinle. Ne konuştuğunu, ne anlattığını sen bile anlayamazsın. Ben senin ne anlattığına bakmıyorum, senin takımının haline bakıyorum.

Dün gece Alanyaspor'a yazık oldu. Verdiği emeklere yazık oldu. Helal olsun Alanya'ya, yazıklar olsun bu Galatasaray'a!