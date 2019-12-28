ERMAN TOROĞLU

Geçen hafta Cüneyt Çakır, bu hafta Fırat Aydınus... Al birini, vur diğerine. Bunlar eski kaşar. İnanın, bu kaşarlardan tost bile yapılmaz.

Yersiniz, bir saat sonra mideniz ekşir!

Öyle bir kaşar maç yönetti ki, Gençlerbirliğili futbolculara önce zarf attı, bunlardan biri de sazan gibi bunu yedi.

Üzerine oynadı ve attırdı.

Vida, Nadir'e inanılmaz bir faul yaptı.

Hareket, dünyanın her yerinde faul. İtiraz etti, sarı kartı yedi. Ey sazan; adam sizin üzerinize oynayacak bugün, akıllı olun. Sarı karttan sonra döndün ne halt yediysen, ki muhakkak kötü konuştun ve sonra da atıldın... Ne oldu, hakem haklı!

İkinci kırmızı kart daha enteresan. İki futbolcu mücadeleye giriyorlar. Yerdeki topa Gençlerbirliğili futbolcu kayarak geliyor, önce topa dokunuyor, fakat topun üst tarafına değdiği için ayağı fırtlıyor ve rakibin kaval kemiğine geliyor. Direkt rakibe olsa kesin kırmızı.

Ama toptan geliyor. Hadi diyelim kontrolsüz hareket, diyelim ki sarı...

Kırmızı kart nereden çıkıyor? Bu pozisyon için bizim seyrettiğimiz 5-6 açıdan görüntü var. Ama bizim VAR'dan gördüğümüz 1 görüntü var. Bütün görüntülerden topa vurduğu görünmüyor.

1 veya 2'sinden görünüyor. Yani, bu karar da hatalı! Ne oldu peki, Beşiktaş yendi. Pekala, Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe maçından sonra mahkemeye gidecekti. Şimdi o mahkemeye verdikleri dilekçeyi geri alacaklar mı? Düşünün, rakip 9 kişi kalmış, Beşiktaş'ın en etkili adamı 36 yaşındaki Atiba.

Bu hakemler, bu futbol herkese hayırlı olsun. Ligimiz süper (!) gidiyor. Birinci yarı işkencesi bu hafta sonu bitiyor. Ama Allah var, ligimizde birkaç tane iyi oynayan takım da var.

Bakalım onların sonu ne olacak? Bir kumpas olacak mı? Ama şu çok net. Bu kaşar hakemlerden kurtulmak lazım. Hiç olmazsa gençler hata yapıyor. Bunlar hata-mata yapmıyor.

Resmen maçın üzerine oynuyorlar. Siz ne düşünürseniz düşünün.