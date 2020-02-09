ERMAN TOROĞLU

Fenerbahçe mücadele ediyor ama sahada bir üst aklı yok, yani takımı idare edecek beyin! Böyle bir oyuncu olmadığı zaman da Allah ne verdiyse oynuyorsun. Bireysel becerilere kalıyor iş. Yandan orta gelecek, Muriqi kafa atacak. Araya top atacaksın, Kruse depar atacak. Başka? başka yok. Bir de Deniz girerse şut atacak. Alanya'ya bakıyorsun belli takım havaları var. Herkes ne yapacağını iyi biliyor. Cisse dün 3 penaltı attı ama ikisini kaçırdı. Ama o Cisse'yi rakip kale sahası içinde de, kendi kale sahası içinde de gördüm.. Alanyasporlu futbolculara yük sahanın içinde eşit dağılıyor. F.Bahçe'de ise bu yok! Bazılarına çok yük biniyor, bazıları ise idare ediliyor. Yani, birbirlerinden geçinenler var. Sırtına binip de! Sarı-lacivertliler dün gece hep Rodrigues tarafından gitti. Ama Rodrigues'in de rakibi çabuktu ve onu içeri itti. Rodrigues aut çizgisine inerek orta yapamayınca da hücümdaki arkadaşları iyi top alamadılar. F.Bahçe yön değiştirmediği için; rakip defans da aynı yerden gelen tehlikeleri kademeye de iyi girerek önledi. Fenerbahçe iyi yön değiştirebilse işler farklı olurdu. Hakemin iki takıma da verdiği birinci penaltılar doğruydu. Ancak son dakikada bir pozisyon var ki Fenerbahçe lehine; eğer o top Alanyalı futbolcunun kolundan gidiyorsa pozisyon penaltı.



İKİ TEKME DE KIRMIZI!

TRABZONSPOR, Ankara deplasmanında kalesinde bir iki pozisyon görmesine rağmen, istikrarlı oynayarak gol pozisyonları yakaladı ve galip geldi. Yalnız burada bir olay enteresan. Sörloth'a rakibi iki kasıtlı tekme atıyor. Birinci tekme de kırmızı, ikinci tekme de kırmızı! Sörloth da sinirlenip rakibini suratından itiyor. Hakem ikisine de sarı kart veriyor. Aslında hakem daha VAR'a gitmeden, gözünün önündeki pozisyonda G.Birliği oyuncunun yaptığı iki net kırmızıdan birini verse, bu olayların hiç biri olmayacaktı. Aslında daha da enteresan bir şey yaşanıyor. Hakem VAR'a gidiyor, pozisyonu izliyor, G.Birliği futbolcusunun Sörloth'a vurduğu iki tekmeyi; artık oradaki teknik ekipten mi yoksa başka birinin tercihinden dolayı mı hızlı hızlı geçiyor! Sörloth'un rakibini suratından tutup itmesini ise ağır çekimde gösteriyorlar. Yani uyanıklar diyor ki, "Ey hakem, sen bu Sörloth'u atacaksın, ben seni bunun için çağırdım!" Farklı farklı maçlarda, neredeyse benzer pozisyonlarda verilen kararların bu kadar farklı olmasını anlamam mümkün değil. Aynı hakemler aynı hataları sık sık yapıyor. Hadi diyelim ki bazıları genç... Peki Hüseyin Göçek'e ne yapmak lazım? Hâlâ nasıl bu maçları yönetiyorlar, pes!!!