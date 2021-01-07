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ERMAN TOROĞLU
07 Ocak 2021, Perşembe ERMAN TOROĞLU

Böyle bir olayı ilk kez yaşıyorum!

Siyah-beyazlılar ilk 45 dakika hatasız oynadılar. En iyi yaptıkları iş; topu rakibe verip sonra 4-5 kişiyle bir anda baskı yapmak oldu. Aldıkları toplarla Rize defansı kendine gelemeden baskın hücum yaptılar. Rize defansının bu büyük hataları yapmasında bu baskının büyük payı vardı.
Rize defansında Meriah inanılmaz işler yaptı. Dün gece Beşiktaş bu kadar gol attıysa bu gollerin çoğunluğunda asistleri o yaptı.
Aboubukar varsa Beşiktaş'ta gol sıkıntısı zor olur. Sebebi; bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadaşlarına boş alan yaratıyor. İyi verkaçlara giriyor. Bazen de bencillik yapmasa skor daha fazla artardı. Ama şu var; 'in attığı gollerin hemen hepsinde Rizespor defansının asistliği var. Bu kadar yıldır futbolun içindeyim, böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum. Bir daha yaşayacağımı zannetmiyorum.
Takım ufak ufak oynamaya başlayınca ve teknik adam kimseye mahkum olmayınca, kendini bir halt zanneden futbolcular da yavaş yavaş adam olmaya başlamışlar. İsimler vermeye gerek yok. şunu oturtmuş: Ya oynarsınız ya gidersiniz. Çalışır oynarsanız da size formayı veririm. Diğer bazı teknik adamların yaptığı adaletsizliği Sergen yapmıyor. Onun için de takım yükselişte.
Yalnız skor 3-0 olduktan sonra 'ta laubalilik baş gösterdi. Bir ara maç bir anda 3-3 olabilirdi. Ama o basit vuruşları yapacak adam veya adamlar Rize'de yoktu. Yani maçın skoru tamam da bir maçı bu tip skorla kazandığın zaman bir de işin o tarafını düşüneceksin.
Hakem için zararsız bir maç oldu. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim; anormal derecede konuşuyor, ihtiyar dedikoducu kadınlar gibi... Hakem, maçlarda düdüğüyle konuşur çenesiyle değil.

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