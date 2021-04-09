ERMAN TOROĞLU

Bazı şeylere inanamıyorum. Yıllarca futbolun içinde olunca; şu andaki baz ı profesyonellere inanmak mümkün değil. Bu söyleyeceğim: v takım, y takım, z takım; ismi hiç önemli değil. Buralarda oynayan futbolcular... Rakip serbest vuruş kazanıyor, ceza alanının civarında baraj yapıyorsunuz. Barajın manası ne; suyu tutacak, insanların suyu olmadığı zaman da su ihtiyac-ı nı karşılayacak. Yani su geçmesin. Peki futbolda baraj ne demek? 'Kaleye gol girmesin' diye topun geçmesini engellemek. Ama bakıyorum futboldan binlerce Euro kazanan futbolcular, futbol topundan korkup, 'baraj' denen engeli açıp golü yiyor. İnanamıyorum! DEMİRDEN KORKUYORSANIZ TRENE BİNMEYİN! Serbest vuruşlarda futbolcular, yüzleri topa dönük olarak barajı kuruyorlar. O futbol topu insanın alnına, suratına, göğsüne, diz-i ne gelirse; zaten yaratan, insanın ön tarafını korumaya almış. Alın, elmacık kemiği, göğüs kafesi, diz kapağ ı gibi... Ama arkanı dönersen daha zayıf... Çünkü orada fazla koruma yapmamış yaratan... Tehlikenin önden geleceğini daha fazla gördüğü için vücudu korumaya almış.



Futbolculara bakıyorum, sırtlarını dönüyorlar, yan dönüyorlar, top aralarından geçip gidiyor. O zaman futbolcu olmayın arkadaş! Bakınız maçı yazacaktım, insan vücudundan bahsediyorum. Ama niye! Arkadaş, toptan korkuyorsan, futbolu bırak! Bunu yalnız barajı bozan Malatyalılar için değil bu işi yapan tüm futbolcular için söylüyorum. Erol Bulut gitti... Emre geldi... Bir değişim yok. Eğer bu Fenerbahçe ve eğer bu Galatasaray oynadıkları bu futbolla şampiyon olacaklarsa vah Türk futbolunun haline! Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta işe Sergen ile başladı. Ama son zamanlarda Sergen' i bıraktı, Fatih gibi olmaya özendi. Bak Sergen; kendin gibi ol. Hayatta kopyalar iş yapmaz.

Evvelki gün Beşiktaş'ı seyrettim, dün akşam da Fenerbahçe'yi... İki takım arasında büyük farklar var. Ama 'puan farkı' derseniz sezon başından bu yana şu anda adaletli değil.



ALİ KOÇ'UN ESERİDİR

F.Bahçe'deki olay tamamen Ali Koç yönetiminin eseridir. Çünkü başarı varsa en üsttedir, başarısızlık varsa yine üstte! Gerisi teferruat.

NOT: Beşiktaş-Alanya maçından sonra benim ağzımdan bazı şeyler yazılmış sosyal medyada... Şunu bin defa söylüyorum; SABAH gazetesi ve Fotomaç'ta yazıyorum. Bir de A Spor'da takım oyununa çıkıyorum. Bunun haricindeki hiçbir cümle benim değildir.