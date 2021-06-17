ERMAN TOROĞLU

Haydi ilk maç İtalya'ydı, Şenol Güneş buna ne diyeceksin? 21 takımlı oynanan ligi, 1 hafta evvel bitirdin rakiplerine göre. Maşallah ne kadar iyi hazırlamışsın Milli Takımımızı. Dün adamlar istedikleri gibi oynadılar, yine bir şey yapamadık. Acizdik, ezildik, büzüldük, yenildik.

Dünkü maç berabere bitseydi, Galler namına yazık olurdu. Edebiyatla futbol oynanmıyor. Koşarak oynanıyor, yardımlaşarak oynanıyor, tekmeye kafa sokarak oynanıyor, yürekle oynanıyor. Bizim sahadaki futbolcular Milli Takım futbolcuları gibi değillerdi. Lejyonerler gibilerdi. Eski bir deyimdir hani; parayla asker tutarsınız mücadele ettirirsiniz. Hiçbir şey oynamadık iki maçta da. "Türk Milli Takımı bu mu!" dedik.

Adamlarla kavga etmeye kalktık, onu bile beceremedik, oyunun sonlarına doğru. 15 kişi birden kavgaya girmeye kalktılar. Biz onu bile yapamadık. Bu Milli Takım için önce federasyona bakarım, sonra da teknik direktöre. Ama benim için sürpriz olmadı. Türkiye'deki futbol kalitesinden böyle Milli Takım çıkardı. Zaten Türkiye liginde oynayan futbolcularımız azdı ilk 11'de sahaya sürdüğümüz iki maçta da. Doldurdular 'bizim çocuklar sizin çocuklar' diye.

Benim çocuklarım; tekmeye kafa sokardı. Maç bitince yürüyecek halleri kalmazdı. Onun için bunlar benim çocuklarım değil, sizin çocuklarınız olsun.

Hep beraber federasyonla, teknik direktörle mutlu yeni sezonlara.