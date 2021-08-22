ERMAN TOROĞLU

Erol Bulut takımını fizik olarak iyi hazırlamış... 90 dakika boyunca oyuncular iyi mücadele ettiler, ayakta kaldılar. Taktik olarak da özellikle ilk yarı Gaziantep başarılıydı. En iyi oyuncularının sakatlanıp çıkması onların aleyhine oldu. Şimdi diyebilirsiniz, "Gaziantep için iyi diyorsun ama pozisyonu var mı?" Evet yok, ama rakibi Beşiktaş sizi öyle pozisyona sokmaz. İkinci yarı Sergen haliyle oyuncu değişiklikleri yaptı. 15-20 dakika siyah-beyazlılar hareketli oynadılar. Ama Gaziantep'in arkadaki beşlinin içine giremediler.

İkinci yarı yine Gaziantep iyi kapandı ve maçın en iyi iki pozisyonunu da son dakikalarda Gaziantep yakaladı. Tahmin ediyorum Erol Bulat'la Gaziantep bu sezon iyi işler yapacak. Çünkü Erol, prensipli çalışan bir teknik adam, kısa vadeli düşünmüyor. Gaziantep de kurumsal yapıda. Bence bu ikisi birbirini iyi buldular.

Siyah-beyazlılar, iyi oynamadıkları maçtan bence bir puan çıkardı. Çünkü maçın en iyi iki pozisyonunu yukarda da yazdığım gibi Antep kazandı. Hele biri inanılır gibi değildi. Dışarı atmak daha zordu. Hakem maalesef zaman zaman kararsızdı. Mesela kendisi bir el pozisyonunu veriyor Beşiktaş lehine sonra yardımcıdan ikaz geliyor değiştiriyor. O zaman ben şunu derim, ilk pozisyonu demek ki görmedin, görmediğine düdük çaldın sonra değiştirdin. O zaman birinciyi verme yani görmediğini. Maalesef Türkiye'de biz bunlara alıştık.

N'Sakala hiçbir darbe almadan bir anda yere düştü. Yerde çırpınması biz televizyon başında seyredenleri bile tedirgin etti. Üzdü... İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Maalesef futbolculara büyük paralar veriyoruz ama zeminler kötü. Dünkü zemin de öyleydi. Gaziantepli sakatlanıp çıkan futbolcunun sakatlık sebebi bence zemindi. Bakalım bunlara ne zaman el atacaklar ve düzelecek. Futbol düzgün sahada oynanır.