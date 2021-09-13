ERMAN TOROĞLU

Trabzonspor bir gol yedi, evlere şenlik. Abdülkadir Ömür takıma yeni giriyor, 40 metre top sürmeye kalkıyor, arkadaşları cennetlik canlarını cehenneme sokup pozisyon alıyorlar, o kafasını eğip top sürüyor, kaptırıyor. Bu sefer o top arkası dönük halde kaleciye pas olarak atılınca golü yiyorlar. Büyük takımlarda oynayanlar bunları yapmamalı.

G.Saray devreye 2-0 girse kendisine büyük avantaj sağlayacaktı ama golü yiyince gerildiler. G.Saray tam saha prese başladı, 40 dakika müthiş oynadılar. Hem oyuna çabuk çıkıp Trabzonspor'un arkasını çok açık yakaladılar hem de çabuk geri döndüler. Terim, Morutan'ı niye aldı bilemiyorum. Morutan takımın süratini ayarlıyordu, topları iyi kullanıyordu. Bu maç oyuncular oynadı ama teknik direktörlerin müdahalelerinin de tesir ettiği bir maçtı. Nitekim Avcı, İsmail ile Ömür'ü 39'da sahadan aldı. Ondan sonra Trabzon daha derli toplu oynadı. İkinci yarı Trabzon golü atınca iş Rus ruletine döndü. Gol atan işi bitirecekti ama atamadılar, çok yoruldular. Trabzon haliyle daha yaşlı bir takım. İki takım oyuncuları da iyi niyetle mücadele ettiler. Hakemle fazla dalaşmadılar. Maçın sonunda iki takım hocasına sorsak ikisi de 'Bu maçın skoru böyle olmalıydı' diyecektir. Tabii Terim bunu buruk olarak söyleyecektir. 2-0 öne geçip berabere bitmesi üzer. Kendi hatası var mı, ona bakacak. .

Hakem için birkaç pozisyon var; topu G.Saraylı oyuncu elle onuyor mu ilk yarı? Cüneyt Çakır, Palabıyık'ı çağırmadı. Palabıyık atlayabilir bunu. Berat'a gösterdiği karttan önce de Hamsik rakibinden iyi bir dirsek yiyor, Berat bunu konuşunca da sarı yiyor. Palabıyık genelde ufak tefek sertliklere prim verdi, doğru da yaptı. Bazı pozisyonları süzemedi. Diyeceksiniz ki bu kadar kusur kadı kızında da olur!



ALTAY'A DERS OLSUN

Bir saat arayla iki maç seyredince takımlar arasındaki farkları daha iyi görüyorsunuz. Futbol hatalar oyunudur ama hatayla futbol şımarıklığını karıştırmamak gerekir. Şimdi Fenerbahçe maçında Altay'ın yaptığına ister ukalalık deyin, ister şımarıklık, bir kaleci bunu yapmamalı. İnşallah kendisine ders olur. Sivasspor iyi defans yaptı ama hücum yapamadı. Belki de Fenerbahçe iyi pres yaptı.