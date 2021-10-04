ERMAN TOROĞLU

Sahadaki teknik direktör, futbolcu ve hakem hata oranlarına baktığımızda acaba hakemin payı kaç çıkar?

Biliyorum ki baştan sona kadar hakem konuşulacak. Ama hakem ilk dakikadan son ana kadar iki tarafa da bariz olmayan sertliklerde izin verdi. Bu lehine oldu mu, o tarafın işine geldi. Aleyhine oldu mu o tarafın… Hakem, böyle ikili mücadelelerde diğer hakemler gibi çalan bir tip değil. Bir de Türkiye'de bu tip maçları Halil Umut Meler idare ediyor. Diğerleri devamlı üflüyor.

Türkiye'deki maçlar en ufak temasta faul çalınan maçlar, şarjlı ve sert oyuna izin vermiyor hakemler. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Maç çok zevkli mi? Evet. İki taraf da kazanabilir miydi? Evet… Penaltıyı atsa Rize almıştı. Bu kadar evetin arasında iki taraf da büyük hata yaptı. Sonuçta Galatasaray kazandı.



10 kişi kalan Galatasaray'a Çaykur Rize korner atamadı. Hakem de inadına oynattı. Bazı hakemler oynatmıyor. Cüneyt Çakır geçen hafta gole giderken düdüğü çalmıştı. Onlara alışkınız.

Peki şimdi soruyorum, hakemi de korumuyorum, 'Sahadaki teknik direktör, futbolcular ve hakem hata oranlarına baktığımızda acaba hakemin payı kaç çıkar?'

Bu tip maçlar gergin olur, yağmur da var sahada… Zemin ağır ama mücadele iyi. Seyirci olarak şuna bakarım, keyifli maç mıydı, evet. Ama tabii ki herkes taraf tuttuğu için döner gibi kendini kesecek.

Anlamadığım bir şey var; Feghouli 32 yaşında sahada, Morutan 22 yaşında yedek kulübesinde rotasyonda. Babel 33 yaşında, Morutan 22 yaşında rotasyonda. Anlamak mümkün değil. İkisine de top geldi mi Galatasaray duruyor. Gençlere gelince hareketleniyor. Diagne çok kuvvetli bir oyuncu, bu tip ağır sahada niye daha evvel kullanılmaz anlamak mümkün değil. G.Saray ve Fatih Terim için tehlikeli bir maçtı. Mağlubiyet olsa altından zor kalkılacak bir maçtı. Ama Rizespor ayağına gelen fırsatı tepti.