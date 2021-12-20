ERMAN TOROĞLU

Bazı şeyleri anlamak mümkün değil. Josef de Souza, Fenerbahçe'de çok başarılı futbol oynadı. Tabiri caizse canını dişine taktı, ter döktü. Ama sahaya çıkıyor, Fenerbahçe seyircisi onu ıslıklıyor. Souza maç mı sattı, tribünlere ters bir hareket mi yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Fenerbahçe seyircisi adamı alkışlayacağına, ıslıklayınca 1 oynayacaksa 4 oynamaya başladı. İki de şahane gol attı. İşte size cevap dedi. Allah da ona yardım etti. Mesut Özil top ayağına gelince iyi, onun haricinde bitik. Bir takım 1 tane Mesut'u kaldırabilir ama 2-3 taneyi kaldıramaz. Fener teknik direktörü Pereira işini doğru yapamıyor. O artık kesin. Peki yönetim? Ali Koç geleli kaç yıl oldu, kaç teknik direktör değiştirdi? Haliyle de bütün stat dün "Ali Koç istifa" diye bağırdı. Bu saatten sonra Ali Koç, Fener'de dikiş tutturabilir mi? Hayır. Ali Koç başkan olduğunda Fenerbahçe'nin çehresi değişir, vizyonu değişir dedim, yanılmışım: Ama yalnız beni değil herkesi yanılttı. Fenerbahçe maçı kazansa hani acaba Trabzon'u yakalar mı diye düşünülecekti ama bence dün gece ikisi de bitti.

Dün maç iki tarafa da gitti geldi. Fenerbahçe yorulana kadar daha doğru oynadı. Pereira da oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Beşiktaş teknik heyeti daha doğru zamanda değişiklikler yaptı. Dünkü futbola göre biri kazansa diğerine yazık olurdu. Herkes Trabzonspor'a çalışıyor. Ama Trabzonspor da doğru işler yapıyor. Fırat'ın Fenerbahçe lehine verdiği penaltı yorum meselesi. Yalnız benim şuna ihtiyacım var. VAR'da bu işe karar verecek adam Hakan Ceylan. Hiçbir gün hakem olamamış bir isim. Babası sayesinde oralarda geziyor. Böyle bir maçta bu isme VAR'da görev vermek hatadır. Dün gecenin yıldızı sahada pırıl pırıl parlayan Josef de Souza idi.