ERMAN TOROĞLU

Ben Ankara'da büyüdüm. Çok siyasi irade gördüm yıllarca. Her gelen siyasetçi veya iktidar, bir evvelki için şunları söylerdi: Bize enkaz bıraktılar! Sonra onlar da enkaza devam ederlerdi.

Fatih Terim'in ve bu yönetimin gidişi çok kötü. Bakın çok kötü diyorum, kötü demiyorum. Şu anda G.Saray'ı resmen felakete sürüklüyorlar, çok net! Takım sahada resmen bir enkaz! İç çekişme ise felaket.. Yönetim Fatih Terim'i tehdit ediyor, arkasından konuşuyor, bazı beyanatlar veriyor ve onu istifaya zorluyor. Fatih Terim de mağduru oynuyor, beni görevden alsınlar istiyor! Bütün bu orta oyunundan en büyük zararı ise G.Saray taraftarı görüyor. Oynanan, çok eski bir orta oyunu. G.Saray'ı idare edecek makam, seçim ile gelen yönetim kuruludur.

Ama sen, Fatih Terim'e seçimden önce biat edersen, teslim olursan; olacağın da budur. Kimsenin bu saatten sonra G.Saray'ı düşündüğü yok.

Bu kadar kötü bir G.Saray'ı yıllardır görmedim. Bakın, Giresunspor'un bir oyun planı vardı dün. Ellerinden geldiği şekilde bunu sahaya yansıttılar. G.Saray'ı iyi tahlil etmişler. Oynadılar, başarılı da oldular. Biraz daha dikkatli, biraz daha cesaretli olsalardı 2, hatta 3'ü bulmaları içten bile değildi. Zaten fark 2-3, olsa 5 de olurdu! Peki G.Saray'ın bir oyun planı var mı uzun zamandır? Peki bunun sorumlusu kim, Fatih Terim...

Peki bunun sorumlusu kim, yönetim kurulu.. Peki bunun sorumlusu kim, Başkan Burak Elmas... Böyle orta oyununa devam ederseniz, hepiniz kovulursunuz!, Görüntü böyle. Giresunspor'a helal olsun. Belli maddi imkanlarla bir takım kurmuşlar ve planlarını uyguluyorlar. Hakem böyle bir maçı yürüye yürüye idare etti. Büyük bir hatasını görmedim.