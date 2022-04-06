ERMAN TOROĞLU

Nihat Özdemir, “Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim” diyor. Çok net söylüyorum, futbolu oyuncak yapmasınlar. Öyle şeyler oynanıyor ki Türkiye’de…

Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil! Çok net söylüyorum, futbolu oyuncak yapmasınlar. Öyle şeyler oynanıyor ki Türkiye'de… Mesut Özil'in menajeri, İsviçre Hakem İşleri Müdürü'nü tanıdığı için TFF'ye yazı yazıyor, diyor ki İsviçre Federasyonu, 'Cüneyt Çakır gelsin bize, maç idare etsin… Bizden de size hakem verelim.' Siz kimsiniz! Ama bunları servis yapanlar, söylediğim isimlerin adamları. Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor. Gazetede 5 gün evvel yazdığım yazı 'Maskeli Balo'nun assolisti Göksel Gümüşdağ'dır.







Tahkim Kurulu Başkanı, sen futbolculara sahtekârlık yapan menajerleri mahkemeden kurtaran adamsın. Bundan sonra gitmeyecekler… Ne Tahkim ne de Disiplin. Türkiye'de 170 bin tane avukat var. Tahkim ile Disiplin Kurulu başkanı ortak, aynı büroda çalışıyorlar. İşte onun için Nihat 'Birileriyle uğraşamıyorum' diyor.







UİLENBERG YİYECEĞİ PARAYI YEDİ!

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de istifa etti, bıraktı… Türkiye'de yiyeceği parayı yedi zaten. Türkiye'de hakem sistemi diye bir şey yok. Orta oyunu oynanıyor, hâlâ farkında değilsiniz. Keşke Hamit Altıntop gelse, Göksel Gümüşdağ gibiler kim! Galatasaray amigoluğundan futbola geldi. Şimdi haziranda seçim olacak. Ben seçime gidince en arkaya oturuyorum, rezilliği izliyorum. Kitabımda ağır şeyler var ama maalesef doğru. Beni mahkemeye verebilirler. Veremeyeceklerse susup otursunlar.