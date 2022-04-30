ERMAN TOROĞLU

Eğer sarı-lacivertliler burada 1 puan verselerdi, Trabzonspor şampiyon olacaktı. Hem de bugünkü maçı oynamadan. Maç tek farka inince F.Bahçeli futbolcularda gerginlik görünüyordu. Bu iş böyledir. Dua etsinler, karşısındaki takım futbolda bizim 'piknik' türü dediğimiz takım şekli. Yani skor ne olursa olsun aynı tempoda oynuyorlar. Ne gaza basıyorlar, ne frene. Yani lig maçı değil de gösteri maçı gibi oynuyorlar. Aslında dün akşamki neticeyle bile matematik olarak ligde kalmış değiller. Giresun'un galibiyetinden sonra... F.Bahçe'de iyi şeyler oluyor. Ama dün gece onlarda da bir süreklilik yoktu. Bir 5 dakika saman alevi gibi parlıyorlar, sonra duruyorlar. En büyük avantajları, belli bir kadro oluşturdu İsmail Kartal. Çıkanın yerine giren, o noktada oynuyor. Yani herkesin ne yapacağı belli. Hatırlayın bazı teknik adamlar vardır, bir oyuncu çıkarırlar, bir oyuncu alırlar, sonra saha içinde 4 oyuncunun yerini değiştirirler. Takım sebze çorbası gibi olur. İsmail bu istikrarı sağladı. Zaten bu göreve gelmeden önce, kafasında takımı bayağı canlandırmış, beynini iyi hazırlamış. Tabii İsmail Kartal'ın bu gidişi, seneye F.Bahçe'de kim teknik direktör olacak; onu da bilinmez hale getiriyor. Yani Kartal, bu gidiş ile Ali Koç'un kucağına bombayı koydu. Ali Koç bombanın pimini çeker, atar mı; yoksa o bombayla devam eder mi; onu göreceğiz. Hakem iyi niyetli maç yönetti. Yaptığı en büyük hata, teknik olarak oyunun içine giriyordu, yani futbolcuların görüş alanına. Yani, futbolcuların arkadaşlarına atacakların topların önünü kesiyordu. Hakem olayı Türkiye'de zaten bir rezalet oldu. Seneye de bu rezalet, artarak devam edecek. Helal olsun F.Bahçe seyircisine. Bayram tatili başladı, yine de tıklım tıklım doldurdular stadı. Takıma böyle anlarda seyirci lazım. Yoksa şampiyon olmuşsun, seyirci geliyor, hikaye... Zor günde takımını destekleyeceksin, yanında olacaksın. Başarılı ve iyi günde herkes olur.

MÜHİM NOT: Kaleciler bir hatayı hâlâ yapıyorlar. Hangi hatayı mı? Hani ellerini ve yüzünü sildikleri havluları var ya, yan ağlara asıyorlar. Rakip forvetler kafasını kaldırdığı zaman hedefini rahat görsün diye! Dikkat edin, forvet o havluyu gördüğü yere vurur.