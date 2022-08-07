ERMAN TOROĞLU

İlk yarı Beşiktaş istediğini yapamadı. Kayserispor nasıl istediyse oynadı ve Beşiktaş'ı o yola soktu. Yeni aldıkları uzun boylu forvet, arkadaşlarını uyarıyor 'Baskı yapın' diye. 1-2 kişiyle baskı olmaz. Baskıyı yaparsan 5-10 dakika 4-5 kişiyle yapıp rakibi bunaltırsın. Fazla enerji sarf etmeden hücum gücünü kullanırsın. Kayserispor kendi ceza alanı çevresinde üçgenler kurup pas yaparak ileri çıktı. İlk yarı boyunca da net gol pozisyonu bulan taraf da onlar oldu. Salih oyunda yok. Necip iyi bir profesyonel, altyapıdan gelen iyi bir oyuncu. Ama 'İlk 11'de oynar mı?' derseniz, 'Hayır' derim. Tek oynayacağı yer ortadır. Rakiple teke tek kalırsa işi zordur.

İlk yarı hakem iki yerde hata yaptı. Birinde oyunun başında Kayserispor'un avantajını kesti. Bir de yan topta Beşiktaş kalecisi Ersin, Kayserili oyuncuya doğru hamle yaptı. Kayserili futbolcunun aleyhine faul verdi. Bu, korkaklığını gösteriyor. İkinci yarı Beşiktaş biraz prese başladı. Başlayınca da Kayseri istediği futbolu oynayamadı. İlk yarıda hiç görünmeyen Salih ikinci yarıda biraz futbol oynamaya başladı. Kayserispor ikinci yarıda 10 kişi kalınca Beşiktaş iştahlandı. N'Koudou girince siyah-beyazlılar o taraftan hareketlendi. Ama çok fazla tek taraftan gelmeye başladı. Topun yönü çabuk değişmediği için Kayserispor gelen topları uzaklaştırdı. Topun yönünü çabuk değiştirirsen yani terse gönderirsen açık bulursun, Beşiktaş bunu yapamadı. Fakat son anlarda Ghezzal ayağının içiyle vurarak galibiyeti getirdi.