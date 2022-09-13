ERMAN TOROĞLU

Çok güzel maç oldu. Başakşehir, takım olarak Beşiktaş'a göre çok daha dengeli. Bir beyinden düşünüyorlar, takım olarak oynuyorlar. Başakşehir, Kartal'ı kendi silahıyla vurdu. Çok iyi pres ve top yaptılar, Beşiktaş'ın hücum presini kırdılar. Siyah-beyazlılar, özellikle iç sahada presle, fazla defans yapmadan enerjisini hücumda kullanıyordu. Sen Beşiktaş'ın enerjisini sırf hücumda kullandırırken pozisyon yakalar, hücumcularını defansa yardıma zorlarsan, defansta rahat edersin. Halil Umut Meler bence Türkiye'nin en iyisi. Uzun süredir sakattı, sahalara iyi döndü. Merak ediyorum yapay zekayla mı geldi yoksa akıl zekasıyla mı? Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda Duarte'nin elleri yerde, topla kafayla oynamak istiyor. Penaltı değil, karar doğru. Elini kaçıramazdı.



HAKEM KARAOĞLAN, SAMET'E DUA ETSİN

Maçta kalite yok ama heyecan ve bol gol var. Trabzonspor'un bir oyun planı yok. Futbolcular kendi bildiklerini oynuyorlar ve ağır oynuyorlar. Maçın pozisyonu bence Belhanda'nın attığı ve hakem tarafından iptal edilen gol. Belhanda topu arkadaşına veriyor. Arkadaşı topu, basarak tekrar Belhanda'ya kazandırıyor. O da şık bir vuruşla golü atıyor. Hakemin eli havada… Ofsayt mı veriyor diyoruz ama yok. Belhanda iki kez mi oynadı diyoruz ama o da yok. Belhanda'nın arkadaşı topa dokunuyor ve burada hakem bir yerde hata yapıyor. Bekle, VAR'dan görüş al. Ama Trabzon'un bu kadar yatırım yapmasının, futbolcu almasının karşılığı bu oyun olmamalı. Hakem Atilla Karaoğlan 3. golü atan Samet'e yatsın kalksın dua etsin, bir de kurban kessin.