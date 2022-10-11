ERMAN TOROĞLU

Bu yazıyı yazmaya 88. dakikada başladım… Öyle bir yazı ki zorlana zorlana yazdık.Ç ünkü maçta hiçbir şey yok. Trabzonspor öyle ağır oynuyor ki Kasımpaşa kapanıyor, yapılan ataklar sabun köpüğü gibi eriyor. Kasımpaşa hücuma çabuk çıkmaya çalışıyor ama vakit geçtikçe yoruldular. Avcı ne kadar kozu varsa hepsini oynadı ama bence Hamsik'i çıkarmakla hata yaptı. Çünkü bu maçtaki kilidi çözecek adam oydu. Sonlara doğru Trabzonspor baskı yapar gözüktü ama cepheden yapılan ortalar hiç tesirli olmadı. Bir iki kere aut çizgisine indiler, oradan top çevirdiler onlar tehlikeli oldu. Ama çok da değildi. Trabzonspor maalesef bu sezon iyi futbol oynamıyor. "O gitti, bu gitti, yorgunluk" diyorlar ama hepsi hikâye… Tempolu futbol oynamıyorlar, ağır kalınca da rakibin işine geliyor. Trabzonsporlu futbolcularda bu sezon şunu görüyorum; can-ı gönülden oynamıyorlar. Sahada kavga etmiyorlar. Bazı futbolcular kaçak dövüşüyorlar. Bunları da toparlayacak adam Abdullah Avcı…

Trabzonspor iyi oynamıyor diyoruz ama bu maçı alsalar lider olacaklardı. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye'deki futbolun kalitesini.

Hakem Hüseyin Göçek hiç zorlanmadan bir maç yönetti. Verdiği kararlarda genelde doğruydu. Tek hatası oyunun içine fazlasıyla girdi. Nitekim topla da çarpıştı. Trabzonspor seyircisinin bu maçlarda tribünleri doldurması gerekir. Takım oynamasa bile seyirci böyle maçlarda lazım. İlk zamanlarda herkes takımını destekler. Önemli olan her sonuçta orda olmak.