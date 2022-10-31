ERMAN TOROĞLU

Ümraniye takımı bu mücadele ve futboluyla herhalde Süper Lig'de zor kalacak. Bu kadar kolay gol yersen işin içinden çıkamazsın. Beşiktaş için kolay maçtı. Teknik adam değişince futbolcular kendilerine çekidüzen vererek oynarlar. Ama 3'üncü, 4'üncü maçtan sonra onların da gerçek yüzlerini göreceğiz. 10 maç sonra da teknik adamın etkisini görürüz. Fazla gol olunca maç seyredildi. Ama iki takımın da belli bir sistemi var mıydı? Hayır… Bireysel becerilerle goller geldi. Yine hakem tartışmaları oldu, herhalde sezon sonuna kadar da gidecek.

Beşiktaş'ta kırmızı kart riski olabilecek futbolcuyu Şenol Güneş oyundan çıkardı. Tribünler dolu, zaten hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı önümüzdeki hafta daha iyi değerlendireceğiz. Birbirlerine karşı ne yapacaklar?

İsmael'i zaten bazı futbolcular istemiyorlardı… Dışarıya haber sızdırmaya da başlamışlardı. Zaten onun yüzünden de Fransız hoca, Beşiktaş'ta yapamayacağını anladı. O kulis yapan futbolcuların da bundan sonra sahada ne var ne yok mücadele etmeleri lazım.

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DEFANSTA ATTİLA SZALAİ'YE DİKKAT!

Fenerbahçe dün İstanbulspor karşısında kazandı ama savunmada sıkıntı var. Burada ana fikir Szalai. Sadece Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötü ismi. Zaten taraftarlar senin kalecinin üstüne zaman zaman yükleniyor. Teknik adamın korumaya çalışıyor, "Kaleciyi kazanmamız lazım" diyor. Szalai de diyor ki 'Ben her pozisyonda kaleciye topu atayım. Kaleci nasıl olsa 3-4 tanesini dağlara taşlara yapar, ben kurtarırım". Ne oluyor, o yapınca Serdar Aziz de yapıyor.

Skor 3-2 olunca kenardan fırçayı yediler. Senin takımın baskıyla oynayan bir takım. Szalai zaten ağır bir adam. Öyle rakibi kaçırıp da yakalayacak bir adam değil. Yarın bir gün karşına çabuk bir adam gelirse kırmızı kart görürsün. Serdar Aziz de aynı tarz oyuncu. Bunlar kırmızı kartlık oyuncular. Bugün kaleciye kaç tane top attınız, Altay atılsa ne olacaktı? Senin kalecinin iki ayağı da iyi olur, oyun görüşü çok iyi olur atarsın. Henüz Altay daha üstüne koyamadı, hatta geri gitti biraz. Bu kafa yapısıyla Fenerbahçe'ye çok rahat gol atılır. Bu arada 'Batshuayi iyi topçu değil' diyen Beşiktaşlıların kulakları çınlasın. Adamın ne yaptığını görüyorsunuz.