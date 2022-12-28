ERMAN TOROĞLU

F.Bahçe ve seyircisi Giresun ile Trabzon maçlarının etkisinde kalmıştı. İlk 10 dakika futbolcular ısınana kadar bu iş görülüyordu. Ama bildiğimiz F.Bahçe sonrasında sahaya geldi. Nasıl mı? Özellikle hücum pres yaparak. Bu kolay iş değildir. Eğer hep beraber dikkatli hücum pres yaparsan rakibi hataya zorlarsın. Yapamazsan da rakibin araya atacağı topla kendi kalende pozisyon görürsün. Bir de hücum pres yaparken bir özellik lazım. Nedir bu? Futbolcuların diri ve kondisyon açısından iyi olması.

Ayrıca hakemin de hakem olması gerekiyor. Sen pres yaparken saçma sapan düdükle oyuncuları eksiltir ise daha iyi olan adamın ekmeğini çalmış olursun. Nitekim geçtiğimiz haftalarda F.Bahçe bunu yaşadı. Topu oynatmak isteyen, o riski alan hakemler sahada iyi maç seyrettirir. Ama futbol bilgisi olmayan korkak hakemler maalesef bu tip top oynayan takımların önünü keserler. F.Bahçe sahada zaman zaman bayağı iyi iş yapıyor. Göze hoş gelen pozisyonlar üretiyor. Tabii ki böyle oyunla zevk verirsiniz ama riskleri de var. Gülü seven dikenine katlanacak. Jorge Jesus F.Bahçe'ye bu aşıyı verdi, aşı da tuttu.

Hakem mümkün olduğu kadar oyunu oynatmaya gayret etti. O zaman da oyunun seyir zevki arttı.

Stadı doldurarak da seyirci takımına desteğini sürdürdü. Zaten iyi seyirci, takım psikolojik olarak sallandığında lazım. Yoksa 'takımlar iyi olduğunda seyirciler de iyiymiş.' Geçeceksiniz o işi... Esas kötü sonuç alındığında sahip çıkılması gerekir.