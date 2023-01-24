ERMAN TOROĞLU

Maç başlıyor. Fenerbahçe sezon başındaki gibi araya toplar, çabuk hücumlar, rakibi bunaltıyorlar. Güzel hareketler de var. Ama vakit geçtikçe tempoyu kaybediyorlar. Fenerbahçe öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Orta alanda Valencia ile Batshuayi istedikleri topları alamıyor. Bu sefer orta sahaya gelip top çıkarmaya çalışıyorlar. Yalnız Valencia ve Ferdi dün gece müthiş oynadılar. Fenerbahçe zaten tuhaf rakiplere karşı maçlar kaybetti. Ama şu da bir gerçek; bu teknik adamın enteresan bir şekilde Arda Güler ile psikolojik mücadelesi var. Bu kadroda Arda ayarında iyi ve doğru top kullanacak başka bir orta sahası yok. Jesus, yorum yaparken tuhaf cevaplar vermeye başladı. Galatasaray daha evvel oynayınca Jesus da paniğe kapılmaya başladı.

Sarı-lacivertli defans, rakip çabuk çıkınca dün akşam olduğu gibi golü kalelerinde gördü. Tamam, Umut Nayir'in de topa vurma becerisi var ama Fenerbahçe defansının da duruş beceriksizliği var. Devamında da Altay'ın tabii... Altay için bir şey söylemek gerçekten zor hem de bir kaleci seyirciyle karşı karşıya geliyorsa o kelecinin işi çok daha zor.

Uzatmanın sonuna doğru top Batshuayi'de... Batshuayi topa hakim, rakibini arkaya alarak müdahale etme şansını yok etmek ist-i yor. Ama yakasından çekip geriden gelerek Batshuayi'yi arkaya alıyor ve topu sürüyor. O top sonra da gol oluyor. Pozisyon net faul... Ama sen bu faulü görüp orada çalmazsan sonra da VAR'a girip gol de VAR'dan dönerse, çarşı karışır ve sen hakem olarak inandırıcılığını kaybedersin. Bu adamdan hakem olmaz. Bunlar babadan oğula torpilli dediğimizde derdimizi anlatamıyoruz. Federasyon seyrediyor, onlar da sahada bildiklerini okuyorlar. Hepinize hayırlı işler...