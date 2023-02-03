ERMAN TOROĞLU

Maç başlıyor, ilk 10 dakika Rus Ruleti gibi.. Ama daha etkili Adana Demirspor gidiyor. Bu arada F.Bahçe de, Adana Demirspor'un arkasını boş bırakmıyor. Bir ara maç çok süratlendi. İki takım doğru işler de yaptı, tuhaf tuhaf işler de. G.Saray'ın son galibiyetinden sonra F.Bahçelilerde bir gerginlik olması doğaldı. Ama maç başlayınca bu işin bitmesi lazım. İlk 45 dakika çok kontrolsüzdü. Bu durum haliyle hakeme de yansıdı. Nasıl? Hakem mümkün olduğu kadar oyunu oynatmaya gayret etti ama futbolcular hakemin bu gayretine ayak uyduramadılar. Bizler maç süratli oynansın istiyoruz, taraftar olarak seyrettiğimiz için hep kendi lehimize karar verilsin istiyoruz. Karar vereceğiz; maçlar ya tempolu oynanacak ufak-tefek fauller olacak, ya da hakem maçı rosto gibi doğrayacak. Biz de bol bol hakeme sallayacağız. Biz ikinciyi istiyoruz. O zaman da şikayet etmeyeceğiz. Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü? Buna VAR karar verdi. Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu. O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler. Öyle yardımcılar var ki, 2 metre ofsayttan bayrağı çekmiyorlar. Öyle yardımcılar var ki, ne olduğu beli olmayan pozisyonda bayrağı çekiyorlar ve o pozisyon gidiyor gol oluyor. Dün akşamki gibi. Bıçak sırtı pozisyonlarda bekleyin. 1-1.5 metreden kaldırın, çünkü sonra sakatlık oluyor. Siz eğitimlerinizi farklı farklı yerlerden mi alıyorsunuz. Birilerinize herhalde Kulüpler Birliği'nin babaları veriyor, birilerinize ise TFF'nin getirdiği babalar!