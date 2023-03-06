ERMAN TOROĞLU

İlk yarı bir Beşiktaş izliyoruz. Her şeyiyle iyi. Hep beraber ileri çıkıp geri geliyorlar. Rakibe alan daraltıyorlar. Hücuma çıkınca alan genişletiyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar...

Bir tane atıp üç tane net kaçırdılar. Cenk inanılmaz pozisyonlar kaçırıyor da ilk yarı öyle 1-0 bitiyor. Aslında onları atsa ilk yarı 4 olacak.

Cenk, sert vurarak gol yapayım diyor ama daha değişik vuruşlar yapsa gol olacak pozisyonlardı. Sert vurup kaleye girince iki tane gol sayılmayacak...

İkinci yarı A.Gücü biraz silkiniyor. Bu sefer defansın büyük hatasından gol buluyorlar. Attıkları golden sonra oyunu ve skoru tutamayıp akabinde golü yediler.

Golde Aboubakar'ın ustalığı büyük. Zaten ilk yarıdaki pozisyonlar Cenk yerine ona gelse farklı olurdu.

Fakat 2-1'den sonra bu sefer Beşiktaş'ta oyun gerilemeye başladı. A.Gücü can havliyle oyuna asılırken önce orta sahayı sonra da oyunun hakimiyetini eline geçirdi. İyi de pozisyonlar yakaladı. Bu kadar iyi oynuyorsanız bu ana kadar neredeydiniz? Beşiktaş kalecisi Mert iyi kurtarış yaptı. Mert olmasa Beşiktaş 7 puan daha geride olurdu.

Beşiktaş'ın 60'tan sonra oyundan düşmesini de belirtmeden geçemeyeceğim. Bugün galibiyeti kurtardılar da gelecek maçlarda belli olmaz.